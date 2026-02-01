La Sole celebró los 30 años en Cosquín y emocionó a todos: cantó bajo la lluvia con un bebé en brazos La artista hizo una impresionante presentación sobre el escenario acompañada por varios artistas como Cazzu, Nahuel Pennisi, Pedro Capó y su hermana Natalia, pero la perlita quedó cuando cantó Brindis con el pequeño, sentada en el suelo. + Seguir en







Un 26 de enero de 1996 La Sole cantó por primera vez en el Cosquín, con apenas 15 años.

Soledad Pastorutti celebró sus 30 años en el Festival de Cosquín con un show histórico que no solo se extendió por más de tres horas, sino que contó con un condimento especial: una lluvia que se sintió como telón de fondo, artistas como invitados y que le puso un condimento especial cuando cantó con un bebé en brazos.

Un 26 de enero de 1996, una quinceañera se subió por primera vez al imponente escenario cordobés y a lo largo de los últimos años demostró por qué se convirtió en una de las leyendas del folklore argentino. La Sole contó con invitados de todos los géneros y no decepcionó a su público.

La santafecina irrumpió en la noche a la 1:30 de la madrugada cuando una grúa avanzó hacia el escenario cargando una luna donde descendió Soledad, suspendida en el aire, mientras la ovación tapaba el sonido de la lluvia.

Con Sigo siendo yo y Vivir es hoy abrió la presentación, que estuvo dividida en tres partes. “Arrancamos con algo más pop y eléctrico, como lo que hicimos en el Movistar Arena. Después vienen los invitados y al final, los clásicos”, había advertido y no faltó a su palabra.

La Sole y el momento más tierno en Cosquín: cantó con bebé en brazos bajo a lluvia La Sole desplegó un gran show marcado con artistas invitados como Pedro Capó para una versión compartida de Piel y canela. Luego fue el turno de Teresa Parodi con El cielo del albañil, Nahuel Pennisi se subió al escenario y cantaron con Como un cisne.

También contó con la participación de Cazzu, que se sumó para Cómo será. Y obviamente no faltó el dúo junto a su hermana Natalia. Sin el embargo, el momento más tierno y mágico fue el final cuando finalizó con Brindis y lo hizo junto a Bautista, un bebé de 7 meses que sostuvo en brazos mientras la multitud coreaba la canción. Treinta años después, la santafecina sigue desplegando magia y música.