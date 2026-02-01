IR A
IR A

Realmente atrapante: esta es la miniserie de Netflix más elegida en lo que va del 2026

Con ocho episodios estrenados en enero, una historia basada en Harlan Coben domina listas globales y se consolida como fenómeno del consumo audiovisual actual.

La miniserie de Netflix que mantiene la tensión hasta el final.

La miniserie de Netflix que mantiene la tensión hasta el final.

En fuga

El comienzo de 2026 encontró a Netflix con un fenómeno inesperado dentro de su catálogo. La miniserie En fuga se convirtió en el título más elegido del año en sus primeras semanas, alcanzando el primer puesto del ranking global y desplazando a producciones de gran peso dentro de la plataforma. Su impacto fue inmediato y se reflejó tanto en métricas oficiales como en el fuerte crecimiento del interés en redes y sitios especializados.

The Vampire Diaries se estrenó originalmente en 2009, en plena explosión de las ficciones juveniles que dominaban la conversación cultural.
Te puede interesar:

Llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de qué se trata Vampire Diaries, la histórica serie que es furor

Con apenas ocho episodios disponibles desde el primer día del año, la serie logró captar la atención de audiencias muy diversas. El formato compacto y la estructura cerrada jugaron un rol clave en su expansión, favoreciendo el consumo continuado y consolidando su lugar como uno de los contenidos más comentados del inicio de 2026.

El éxito no solo se explica por los números. La combinación de suspenso, drama familiar y una narrativa cargada de giros constantes posicionó a En fuga como una propuesta atractiva tanto para seguidores del thriller como para el público general. El resultado fue una miniserie que dominó rankings en más de 40 países, superando incluso estrenos largamente esperados dentro del ecosistema del streaming.

En fuga
La miniserie de Netflix reúne un elenco internacional encabezado por James Nesbitt y se posiciona entre las series más vistas de 2026.

La miniserie de Netflix reúne un elenco internacional encabezado por James Nesbitt y se posiciona entre las series más vistas de 2026.

Netflix: sinopsis de En fuga

Basada en una novela del reconocido autor Harlan Coben, la historia se centra en Simon, un hombre cuya vida cotidiana se presenta como estable y previsible hasta que un hecho disruptivo lo cambia todo. La misteriosa desaparición de su hija funciona como el punto de quiebre que lo empuja a internarse en una red de secretos, mentiras y verdades ocultas.

A medida que avanza la investigación, el relato se vuelve cada vez más oscuro. Lo que comienza como una búsqueda desesperada se transforma en un recorrido por un submundo inesperado, donde las apariencias se desmoronan y los vínculos familiares quedan puestos a prueba. La serie sostiene la tensión a partir de revelaciones progresivas que reconfiguran el sentido de cada episodio.

Trailer de En fuga

Embed - En fuga | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de En fuga

La miniserie de Netflix cuenta con un elenco amplio y diverso que aporta solidez a su trama de suspenso y drama familiar, con interpretaciones que refuerzan la intensidad narrativa desde distintos vínculos y conflictos.

  • James Nesbitt como Simon Greene, el padre cuya vida se desmorona tras la desaparición de su hija.
  • Ruth Jones como Elena Ravenscroft, investigadora privada con secretos propios.
  • Minnie Driver como Ingrid Greene, esposa de Simon y parte central del drama familiar.
  • Alfred Enoch como Isaac Fagbenle, detective vinculado al caso principal.
  • Lucian Msamati como Cornelius Faber, personaje de roles clave en la intriga.
  • Amy Gledhill como Ruby Todd, integrante del entramado de relaciones que complica la búsqueda.
  • Jon Pointing como Ash, vinculado a los elementos más oscuros de la historia.
  • Ellie de Lange como Paige Greene, la hija cuya desaparición impulsa la trama central.

Este conjunto de intérpretes contribuye a consolidar un relato que alterna elementos de misterio, violencia y drama, reforzando la tensión que caracteriza a la producción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ava, acción y suspenso en el catálogo de Netflix.
play

Dura una hora y media, está en Netflix y muestra el accionar de una asesina profesional

Netflix incorporó a su catálogo una producción muy esperada por los fans de Los Juegos del Hambre. La llegada de esta historia reavivó el interés por las películas de un mundo distópico que marcó a millones de espectadores en 2010.
play

La última película de Los Juegos del Hambre llegó a Netflix: de qué se trata La balada de pájaros cantores y serpientes

Netflix expone el mundo oculto de las aduanas internacionales.
play

Muestra los secretos de los aeropuertos: la miniserie de 7 capítulos que te va a volar la cabeza en Netflix

Miniseries de acción en Netflix ideales para maratonear.

Las 3 miniseries de acción que están en Netflix y son ideales para maratonear

Llegan a Netflix distintas producciones que supieron cautivar al público adolescente.
play

Esta es la serie adolescente que llevó sus temporadas a Netflix y ya es de lo más visto: cómo encontrarla

La nueva película árabe De las cenizas (From the Ashes), logró posicionar su nombre dentro del Top 10 de Netflix, llamando la atención del público global por su conmovedora trama basada en sucesos reales, su profundidad emocional y contexto social.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata De las cenizas, la dura película inspirada en hechos reales que emociona a todos

últimas noticias

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

Hace 10 minutos
En el último enfrentamiento, Rosario Central le ganó a River por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito

Tras dos victorias al hilo, River buscará estirar la racha ante Rosario Central en Arroyito

Hace 11 minutos
El Gobierno implementó cambios en el DNI para 2026.

¿Es obligatorio hacer el nuevo DNI 2026? Cuánto cuesta y dónde tramitarlo

Hace 17 minutos
play
La miniserie de Netflix que mantiene la tensión hasta el final.

Realmente atrapante: esta es la miniserie de Netflix más elegida en lo que va del 2026

Hace 25 minutos
play
The Vampire Diaries se estrenó originalmente en 2009, en plena explosión de las ficciones juveniles que dominaban la conversación cultural.

Llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de qué se trata Vampire Diaries, la histórica serie que es furor

Hace 36 minutos