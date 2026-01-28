Un usuario logró un reintegro cercano a los $400.000 en su factura por un corte de luz: cómo es el proceso para reclamar

Un usuario logró un reintegro de $400.000 en su factura por un corte de luz: ¿Cómo hizo?
Télam
En una temporada atravesada por el calor extremo y cortes de luz, un usuario logró que Edesur le realice un reintegro cercano a los 400 mil pesos en su factura tras reclamar por la interrupción del servicio.
Para lograr la devolución, el usuario había iniciado reclamos formales por los cortes de luz y el ENRE aplicó la bonificación correspondiente, que no solo absorbió el consumo del mes sino que dejó saldo a favor.
La liquidación difundida en redes sociales muestra un consumo elevado, superior a los 250 mil pesos, compensado por una bonificación por interrupciones del servicio. El resultado final fue una factura en cero y crédito disponible para períodos siguientes.
Cuándo corresponde el reclamo y cómo solicitarlo
El ENRE reconoce dos situaciones concretas en las que el usuario puede exigir una bonificación:
Corte prolongado: cuando la interrupción del suministro eléctrico se extiende durante 15 horas consecutivas o más.
Cortes reiterados: cuando se producen cuatro o más cortes en un mismo mes calendario, aunque sean de menor duración.
Cómo acceder al reintegro por cortes de luz
Realizar primero el reclamo ante la distribuidora (Edesur o Edenor) y conservar el número de gestión.
Reunir la documentación básica: número de cliente o cuenta, domicilio del suministro y fechas y horarios exactos de los cortes.
Iniciar el trámite ante el ENRE por alguno de sus canales habilitados:
Web: mediante el formulario online, seleccionando “corte prolongado” o “corte reiterado”.
Teléfono: a través de la línea gratuita 0800-333-3000, disponible las 24 horas.
Presencial: en la sede de Suipacha 615 (CABA), con turno previo.