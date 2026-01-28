Un usuario logró un reintegro cercano a los $400.000 en su factura por un corte de luz: cómo es el proceso para reclamar En pleno verano y con el sistema eléctrico bajo tensión, un usuario logró que el ENRE le aplique una bonificación millonaria por interrupciones del servicio. Por + Seguir en







Un usuario logró un reintegro de $400.000 en su factura por un corte de luz: ¿Cómo hizo? Télam

En una temporada atravesada por el calor extremo y cortes de luz, un usuario logró que Edesur le realice un reintegro cercano a los 400 mil pesos en su factura tras reclamar por la interrupción del servicio.

Para lograr la devolución, el usuario había iniciado reclamos formales por los cortes de luz y el ENRE aplicó la bonificación correspondiente, que no solo absorbió el consumo del mes sino que dejó saldo a favor.

La liquidación difundida en redes sociales muestra un consumo elevado, superior a los 250 mil pesos, compensado por una bonificación por interrupciones del servicio. El resultado final fue una factura en cero y crédito disponible para períodos siguientes.

image Cuándo corresponde el reclamo y cómo solicitarlo El ENRE reconoce dos situaciones concretas en las que el usuario puede exigir una bonificación:

Corte prolongado: cuando la interrupción del suministro eléctrico se extiende durante 15 horas consecutivas o más.

Cortes reiterados: cuando se producen cuatro o más cortes en un mismo mes calendario, aunque sean de menor duración. Cómo acceder al reintegro por cortes de luz Realizar primero el reclamo ante la distribuidora (Edesur o Edenor) y conservar el número de gestión.

Reunir la documentación básica: número de cliente o cuenta, domicilio del suministro y fechas y horarios exactos de los cortes.

Iniciar el trámite ante el ENRE por alguno de sus canales habilitados: Web: mediante el formulario online, seleccionando “corte prolongado” o “corte reiterado”. Teléfono: a través de la línea gratuita 0800-333-3000, disponible las 24 horas. Presencial: en la sede de Suipacha 615 (CABA), con turno previo.

