Un usuario logró un reintegro cercano a los $400.000 en su factura por un corte de luz: cómo es el proceso para reclamar

En pleno verano y con el sistema eléctrico bajo tensión, un usuario logró que el ENRE le aplique una bonificación millonaria por interrupciones del servicio.

En una temporada atravesada por el calor extremo y cortes de luz, un usuario logró que Edesur le realice un reintegro cercano a los 400 mil pesos en su factura tras reclamar por la interrupción del servicio.

El Gobierno viene implementando una serie de reformas en torno al servicio de gas.
Prorrogaron la emergencia energética para el transporte y la distribución de gas

Para lograr la devolución, el usuario había iniciado reclamos formales por los cortes de luz y el ENRE aplicó la bonificación correspondiente, que no solo absorbió el consumo del mes sino que dejó saldo a favor.

La liquidación difundida en redes sociales muestra un consumo elevado, superior a los 250 mil pesos, compensado por una bonificación por interrupciones del servicio. El resultado final fue una factura en cero y crédito disponible para períodos siguientes.

Cuándo corresponde el reclamo y cómo solicitarlo

El ENRE reconoce dos situaciones concretas en las que el usuario puede exigir una bonificación:

  • Corte prolongado: cuando la interrupción del suministro eléctrico se extiende durante 15 horas consecutivas o más.

  • Cortes reiterados: cuando se producen cuatro o más cortes en un mismo mes calendario, aunque sean de menor duración.

Cómo acceder al reintegro por cortes de luz

  • Realizar primero el reclamo ante la distribuidora (Edesur o Edenor) y conservar el número de gestión.

  • Reunir la documentación básica: número de cliente o cuenta, domicilio del suministro y fechas y horarios exactos de los cortes.

  • Iniciar el trámite ante el ENRE por alguno de sus canales habilitados:

    • Web: mediante el formulario online, seleccionando “corte prolongado” o “corte reiterado”.

    • Teléfono: a través de la línea gratuita 0800-333-3000, disponible las 24 horas.

    • Presencial: en la sede de Suipacha 615 (CABA), con turno previo.

