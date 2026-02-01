A qué hora empiezan los Premios Grammy 2026: por dónde ver la gala en vivo y todos los nominados
La 68° edición la industria musical será este domingo 1° de febrero en Los Ángeles. La ceremonia premiará a los mejores artistas, compositores y productores de la temporada. Argentina tendrá representantes que buscarán quedarse con una estatuilla.
La 68° edición de la gala de la industria musical será este domingo 1° de febrero en Los Ángeles y reunirá a los mejores artistas, pero también varios de ellos desplegarán todo su talento sobre el escenario. Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, serán algunos de los artistas que cantarán en vivo. Además, contará con grandes estrellas invitadas y homenajes especiales.
El encargado de conducir el evento será Trevor Noah, quien regresa por sexta y última vez como anfitrión de los Premios Grammy. Según Billboard, Noah hará historia al convertirse en la primera persona en conducir seis ediciones consecutivas de los Grammy desde Andy Williams, quien encabezó las primeras transmisiones en la década de 1970.
Por otra parte, también habrá otros presentadores que se combinará con leyendas de la música, figuras del pop actual y personalidades del entretenimiento: entre los confirmados se encuentran Harry Styles, Doechii, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y Marcello Hernández.
Al mismo tiempo, la Academia de la Grabación también adelantó que contarán con la presencia de un presentador sorpresa durante la noche.
Premios Grammys 2026: a qué hora y donde verlo en vivo
La ceremonia de los Premios Grammy 2026 será transmitida por TNT y HBO. En la Argentina, la alfombra roja comenzará a las 21, mientras que la ceremonia principal se podrá ver desde las 22.
La industria argentina contará con representaciones: en Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino, Fito Páez fue nominado por Novela, junto a Ca7riel y Paco Amoroso por PAPOTA. En tanto, en Mejor Álbum de Música Urbana, Nicki Nicole y Trueno competirán con NAIKI y EUB DELUXE, respectivamente.
Premios Grammy 2026: uno por uno, todos los nominados
Grabación del año
“DtMF”, Bad Bunny
“Manchild”, Sabrina Carpenter
“Anxiety”, Doechii
“Wildflower”, Billie Eilish
“Abracadabra”, Lady Gaga
“Luther”, Kendrick Lamar con SZA
“The Subway”, Chappell Roan
“Apt.”, Rosé y Bruno Mars
Álbum del año
Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
Swag, Justin Bieber
Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T and Malice
Mayhem, Lady Gaga
GNX, Kendrick Lamar
Mutt, Leon Thomas
Chromakopia, Tyler, the Creator
Canción del año
“Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
“Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
“Apt.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park y Theron Thomas, compositores (Rosé, Bruno Mars)
“DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria y Tyler Thomas Spry, compositores (Bad Bunny)
“Golden”, de Las guerreras K-pop, Ejae y Mark Sonnenblick, compositores (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
“Luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)
“Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
“Wildflower”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor artista revelación
Olivia Dean
Katseye
The Marías
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Compositor del año (música no clásica)
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Mejor interpretación pop - solista
“Daisies”, Justin Bieber
“Manchild”, Sabrina Carpenter
“Disease”, Lady Gaga
“The Subway”, Chappell Roan
“Messy”, Lola Young
Mejor interpretación pop - dúo/grupo
“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande
“Golden”, de Las guerreras K-pop, Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami
“Gabriela”, Katseye
“Apt.”, Rosé, Bruno Mars
“30 for 30”, SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum de pop vocal
Swag, Justin Bieber
Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
Something Beautiful, Miley Cyrus
Mayhem, Lady Gaga
I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2), Teddy Swims
Mejor grabación dance/electrónica
“No Cap”, Disclosure y Anderson .Paak
“Victory Lap”, Fred again.., Skepta y PlaqueBoyMax
“Space Invader”, Kaytranada
“Voltage”, Skrillex
“End of Summer”, Tame Impala
Mejor grabación pop dance
“Bluest Flame”, Selena Gomez and Benny Blanco
“Abracadabra”, Lady Gaga
“Midnight Sun”, Zara Larsson
“Just Keep Watching (de F1: la película)”, Tate McRae
“Illegal”, PinkPantheress
Mejor álbum de dance/electrónico
Eusexua, FKA twigs
Ten Days, Fred again..
Fancy That, PinkPantheress
Inhale / Exhale, Rüfüs du Sol
Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!, Skrillex
“Don’t Forget About Us”, Kaytranada, remezclador (Mariah Carey y Kaytranada)
“A Dreams a Dream — Ron Trent Remix”, Ron Trent, remezclador (Soul II Soul)
“Galvanize”, Chris Lake, remezclador (The Chemical Brothers y Chris Lake)
“Golden — David Guetta REM/X”, David Guetta, remezclador (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
Mejor interpretación de rock
“U Should Not Be Doing That”, Amyl and the Sniffers
“The Emptiness Machine”, Linkin Park
“Never Enough”, Turnstile
“Mirtazapine”, Hayley Williams
“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”, Yungblood featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II
Mejor Interpretación de metal
“Night Terror”, Dream Theater
“Lachryma”, Ghost
“Emergence”, Sleep Token
“Soft Spine”, Spiritbox
“Birds”, Turnstile
Mejor canción de rock
“As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
“Caramel”, Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
“Glum”, Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
“Never Enough”, Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
“Zombie”, Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblood)
Mejor álbum de rock
Private Music, Deftones
I Quit, Haim
From Zero, Linkin Park
Never Enough, Turnstile
Idols, Yungblood
Mejor interpretación de música alternativa
“Everything Is Peaceful Love”, Bon Iver
“Alone”, The Cure
“Seein’ Stars”, Turnstile
“Mangetout”, Wet Leg
“Parachute”, Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
Sable, Fable, Bon Iver
Songs of a Lost World, The Cure
Don’t Tap the Glass, Tyler, the Creator
Moisturizer, Wet Leg
Ego Death at a Bachelorette Party, Hayley Williams
Mejor interpretación de R&B
“Yukon”, Justin Bieber
“It Depends”, Chris Brown con Bryson Tiller
“Folded”, Kehlani
“Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)”, Leon Thomas
“Heart of a Woman”, Summer Walker
Mejor interpretación de R&B tradicional
“Here We Are”, Durand Bernarr
“Uptown”, Lalah Hathaway
“Love You Too”, Ledisi
“Crybaby”, SZA
“Vibes Don’t Lie”, Leon Thomas
Mejor canción de R&B
“Folded”, Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
“Heart of a Woman”, David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
“It Depends”, Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown featuring Bryson Tiller)
“Overqualified”, James John Abrahart Jr y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
“Yes It Is”, Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor álbum de R&B progresivo
Bloom, Durand Bernarr
Adjust Brightness, Bilal
Love on Digital, Destin Conrad
Access All Areas, Flo
Come as You Are, Terrace Martin y Kenyon Dixon
Best R&B Album
Beloved, Giveon
Why Not More?, Coco Jones
The Crown, Ledisi
Escape Room, Teyana Taylor
Mutt, Leon Thomas
Mejor interpretación de rap
“Outside”, Cardi B
“Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
“Anxiety”, Doechii
“TV Off”, Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
“Darling, I”, Tyler, the Creator con Teezo Touchdown
Mejor interpretación de rap melódico
“Proud of Me”, Fridayy con Meek Mill
“Wholeheartedly”, JID con Ty Dolla Sign y 6Lack
“Luther”, Kendrick Lamar con SZA
“WeMaj”, Terrace Martin y Kenyon Dixon con Rapsody
“Somebody Loves Me”, PartyNextDoor y Drake
Mejor canción de rap
“Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
“The Birds Don’t Sing”, Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)
“Sticky”, Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)
“TGIF”, Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)
“TV Off”, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
Mejor álbum de rap
Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T and Malice
Glorious, GloRilla
God Does Like Ugly, JID
GNX, Kendrick Lamar
Chromakopia, Tyler, the Creator
Mejor álbum de pop vocal tradicional
Wintersongs, Laila Biali
The Gift of Love, Jennifer Hudson
Who Believes In Angels?, Elton John y Brandi Carlile
Harlequin, Lady Gaga
A Matter of Time, Laufey
The Secret of Life: Partners, Volume 2, Barbra Streisand
Mejor álbum de pop latino
Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
Bogotá (Deluxe), Andrés Cepeda
Tropicoqueta, Karol G
Cancionera, Natalia Lafourcade
¿Y ahora qué?, Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
Mixteip, J Balvin
Ferxxo Vol X: sagrado, Feid
Naiki, Nicki Nicole
Eub Deluxe, Trueno
Sinfónico (En Vivo), Yandel
Mejor álbum rock o alternativo latino
Genes Rebeldes, Aterciopelados
Astropical, Bomba Estéreo, Rawayana, Astropical
Papota, Ca7riel y Paco Amoroso
Algorythm, Los Wizzards
Novela, Fito Páez
Mejor interpretación de música global
“EoO”, Bad Bunny
“Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado
“Jerusalema”, Angélique Kidjo
“Inmigrante y qué”, Yeisy Rojas
“El sueño de Shrini (en directo)”, Shakti
“Amanecer”, Korwar Anoushka Sha
Mejor álbum de música global
Sounds Of Kumbha, Siddhant Bhatia
No Sign of Weakness, Burna Boy
Eclairer le monde - Light the World, Youssou N’Dour
Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti
Chapter III: We Return to Light, Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar
Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor álbum de reggae
Treasure Self Love, Lila Iké
Heart & Soul, Vybz Kartel
Blxxd & Fyah, Keznamdi
From Within, Mortimer
No Place Like Home, Jesse Royal
Mejor álbum de new age, ambient o canto
Kuruvinda, Kirsten Agresta-Copely
According to the Moon, Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
Into the Forest, Jahnavi Harrison
Nomadica, Carla Patullo con the Scorchio Quartet y Tonality
The Colors in My Mind, Chris Redding
Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos
Avatar: Frontiers of Pandora — Secrets of the Spires, Pinar Toprak, compositor
Helldivers 2, Wilbert Roget, II, compositor
Indiana Jones and the Great Circle, Gordy Haab, compositor
Star Wars Outlaws: Wild Card & a Pirate’s Fortune, Cody Matthew Johnson y Wilbert Roget II, compositores
Sword of the Sea, Austin Wintory, compositor
Mejor canción escrita para medios visuales
“As Alive as You Need Me to Be” de Tron: Ares, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
“Golden” de KPop Demon Hunters, Ejae y Mark Sonnenblick, compositores (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
“I Lied to You” de Sinners, Ludwig Göransson y Raphael Saadiq, compositores (Miles Caton)
“Never Too Late” de Elton John: Never Too Late, Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin y Andrew Watt, compositores (Elton John, Brandi Carlile)
“Pale, Pale Moon” de Sinners, Ludwig Göransson y Brittany Howard, compositores (Jayme Lawson)
“Sinners” de Sinners, Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo y Darius Povilinus, compositores (Rod Wave)
Mejor video musical
“Young Lion”, Sade; Sophie Muller, directora de video; Sade y Aaron Taylor Dean, productores de video
“Manchild”, Sabrina Carpenter; Vania Heymann y Gal Muggia, directores de video; Aiden Magarian, Nathan Scherrer y Natan Schottenfels, productores de video
“So Be It”, Clipse; Hannan Hussain, director de video; Daniel Order, productor de video
“Anxiety”, Doechii; James Mackel, director de vídeo; Pablo Feldman, Jolene Mendes y Sophia Sabella, productores de video.
“Love”, OK Go; Aaron Duffy, Miguel Espada y Damian Kulash Jr., directores de video; Petra Ahmann, productora de video
Mejor película musical
Devo, Devo; Chris Smith, director de video; Danny Gabai, Anita Greenspan, Chris Holmes y Chris Smith, productores del video.
Live At The Royal Albert Hall, Raye; Paul Dugdale, director de video; Stefan Demetriou y Amy James, productores del video
Relentless, Diane Warren; Bess Kargman, directora de video; Peggy Drexler, Michele Farinola y Kat Nguyen, productoras del video.
Música de John Williams, John Williams; Laurent Bouzereau, director de vídeo; Sara Bernstein, Laurent Bouzereau, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Steven Spielberg y Justin Wilkes, productores del video.
Piece by Piece, Pharrell Williams; Morgan Neville, director del video; Morgan Neville, Caitrin Rogers, Mimi Valdes y Pharrell Williams, productores del video.
Mejor empaque de álbum
And the Adjacent Possible, Hà Trinh Quoc Bao, Damian Kulash, Jr., Claudio Ripol, Wombi Rose y Yuri Suzuki, directores artísticos (OK Go)
Balloonerism, Bráulio Amado y Alim Smith, directores artísticos (Mac Miller)
Danse Macabre: de Luxe, Rory McCartney, director artístico (Duran Duran)
Loud Is As, Farbod Kokabi y Emily Sneddon, directores artísticos (Tsunami)
Sequoia, Tim Breen y Ken Shipley, directores artísticos (Various Artists)
The Spins (Picture Disc Vinyl), Miller McCormick, director artístico (Mac Miller)
Tracks II: The Lost Albums, Meghan Foley y Michelle Holme, directores artísticos (Bruce Springsteen)
Mejor portada de álbum
Chromakopia, Shaun Llewellyn y Luis “Panch” Pérez, directores artísticos (Tyler, the Creator)
The Crux, William Wesley II, director artístico (Djo)
Debí Tirar Más Fotos, Benito Antonio Martínez Ocasio, director artístico (Bad Bunny)
Gloria, Cody Critcheloe y Andrew JS, directores artísticos (Perfume Genius)
Moisturizer, Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki y Rhian Teasdale, directores artísticos (Wet Leg)
Mejor álbum histórico
Joni Mitchell Archives - Volume 4: The Asylum Years (1976-1980), Patrick Milligan y Joni Mitchell, productores del recopilatorio; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Joni Mitchell)
The Making of Five Leaves Left, Cally Callomon y Johnny Chandler, productores del recopilatorio; Simon Heyworth y John Wood, ingenieros de masterización (Nick Drake)
Roots Rocking Zimbabwe - The Modern Sound Of Harare’ Townships 1975-1980 (Analog Africa No. 41), Samy Ben Redjeb, productor de la recopilación; Michael Graves, ingeniero de masterización (varios artistas)
Super Disco Pirata - De Tepito Para El Mundo 1965-1980 (Analog Africa No. 39), Samy Ben Redjeb, productor de recopilatorios; Michael Graves, ingeniero de masterización (varios artistas)
You Can’t Hip a Square: The Doc Pomus Songwriting Demos, Will Bratton, Sharyn Felder y Cheryl Pawelski, productores del recopilatorio; Michael Graves, ingeniero de masterización (Doc Pomus)