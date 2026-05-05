5 de mayo de 2026 Inicio
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Alerta por posible falta de gas: las fábricas evalúan frenar la producción y arman planes de contingencia

Una cámara privada propuso reemplazar el suministro de red por insumos alternativos, ante la demora de buques por el conflicto en Medio Oriente y la suba en el precio del fluido. Empresarios piden que el Estado se involucre para evitar un mayor impacto en la producción y el trabajo.

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El sector privado exigió al Estado que absorba los sobrecostos para evitar la suspensión de actividades. 

El sector privado exigió al Estado que absorba los sobrecostos para evitar la suspensión de actividades. 

El fantasma del desabastecimiento de gas para este invierno genera una fuerte alarma en las cúpulas industriales del país. Mientras el Gobierno nacional intenta agilizar la llegada de los barcos con GNL, demorados por el conflicto en Medio Oriente, las empresas empezaron a diseñar planes de contingencia para evitar que las líneas de producción se detengan.

Domingo Cavallo y Javier Milei.
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Ante la posibilidad de cortes o subas de costos, la Cámara de Empresas de Gas Licuado en Argentina (CEGLA) sugirió a la Unión Industrial Argentina (UIA) cambiar el suministro tradicional por combustibles alternativos. Pedro Cascales, titular de CEGLA, remarcó en un comunicado que el excedente local de GLP asegura la soberanía energética de las plantas.

Según detalló Infobae, la propuesta se basa en el uso de quemadores duales, que permiten la transición entre el gas natural y el gas licuado de petróleo (GLP). Además, esta opción puede ser almacenada en la planta. Estos sistemas serían el respaldo para que la industria no dependa exclusivamente de la red de GNL y que las fábricas sigan operativas, independientemente de la infraestructura estatal o de las complicaciones externas que afecten el normal suministro.

Por otro lado, la industria le pidió al Gobierno que se haga cargo del sobrecosto que la guerra generó en los precios internacionales. La intención de las empresas es pagar un valor de mercado estandarizado, mientras que el sector público debería cubrir el diferencial para proteger el entramado productivo nacional.

Este planteo intenta frenar el traslado del encarecimiento energético a los precios finales, en un momento donde el consumo interno muestra una caída preocupante. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no brindó respuestas sobre si aceptará absorber este costo extra para aliviar la presión sobre las golpeadas cajas industriales.

Cuáles son los sectores más comprometidos por la posible falta de gas

Para sectores como los de porcelanato o ladrillos, el valor definitivo del GNL será el factor determinante para decidir si continúan operativos. Muchas fábricas barajan la opción de adelantar la producción o directamente dejar de consumir gas, lo que depende de sus niveles actuales de stock y del clima.

Esta crisis energética golpea a la manufactura en un momento donde el uso de la capacidad instalada registra mínimos históricos de casi 15 años. Según los últimos datos del INDEC, el indicador se ubicó en el 54,6%, lo que refleja un panorama de producción interrumpida y una creciente preocupación por las importaciones.

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