5 de mayo de 2026 Inicio
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Cuál es la fecha clave de mayo 2026 para ARCA que debes saber si sos monotributista

El organismo fiscal fijó una fecha como día clave para que los pequeños contribuyentes paguen su cuota mensual y eviten recargos o sanciones.

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Fecha clave para monotributistas: ¿qué tenés que saber en mayo 2026?.

Fecha clave para monotributistas: ¿qué tenés que saber en mayo 2026?.

  • Es una obligación que alcanza a todos los contribuyentes sin importar categoría o terminación de CUIT
  • Actualización periódica de las cuotas en función de la inflación y el índice de precios
  • Otras fechas fiscales relevantes durante el mes que también requieren atención
  • Importancia de mantenerse al día para evitar inconvenientes y sostener la actividad económica

Fecha clave para monotributistas: ARCA definió una fecha fundamental que todos los pequeños contribuyentes deben tener en cuenta durante este mes. Ese día vence el plazo para abonar la cuota mensual del monotributo, sin importar la categoría ni la terminación de CUIT, ¿qué tenés que saber en mayo 2026?.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.
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Cumplir con este pago en tiempo y forma es clave para evitar recargos, intereses y posibles complicaciones en la situación fiscal. A diferencia de otros impuestos que tienen cronogramas escalonados, en este caso se trata de un vencimiento único, lo que obliga a todos los contribuyentes a organizarse con anticipación.

En un contexto económico cambiante, mantenerse al día con las obligaciones fiscales no solo evita sanciones, sino que también permite sostener la actividad con mayor previsibilidad.

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Qué fecha de mayo 2026 es fundamental si sos monotributista de ARCA

Si estás inscripto en el régimen simplificado, hay una fecha que no podés pasar por alto: el 20 de mayo de 2026. Ese día vence el pago mensual del monotributo para todos los contribuyentes, sin importar la categoría ni la terminación de CUIT.

Se trata de un vencimiento unificado, por lo que cumplir en tiempo y forma es clave para evitar intereses, recargos y posibles complicaciones con tu situación fiscal. No abonar la cuota puede derivar en restricciones, como la imposibilidad de facturar o acceder a beneficios, e incluso en la exclusión del régimen si la deuda se acumula.

Cuánto debés pagar si sos monotributista de ARCA en mayo 2026

En cuanto a los montos, varían según la categoría dentro del régimen simplificado. Las escalas más bajas rondan entre los $40.000 y $50.000 mensuales, mientras que en los niveles intermedios pueden superar los $70.000 y alcanzar más de $100.000. En las categorías más altas, especialmente en servicios, los valores pueden escalar considerablemente.

Estos importes se actualizan dos veces al año en función de la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo busca acompañar la evolución de los precios, aunque también implica que los contribuyentes deban estar atentos a los cambios.

No pagar a tiempo tiene consecuencias. Se generan intereses automáticos y pueden surgir restricciones, como la imposibilidad de emitir facturas o acceder a determinados beneficios. Si la deuda se acumula, incluso puede derivar en la baja del régimen.

Además del vencimiento del monotributo, mayo incluye otras fechas importantes dentro del calendario fiscal. Por ejemplo, los empleadores deben presentar y pagar aportes y contribuciones entre el 11 y el 13 de mayo según CUIT, mientras que los responsables inscriptos en IVA tienen sus vencimientos entre el 18 y el 22.

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