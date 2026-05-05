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"Las cosas cambiaron": el lamento de una modelo argentina que sufre una crisis en su relación

Una pareja de famosos parece estar a punto de tomar distancia tras las declaraciones de uno de ellos. Los detalles.

Una pareja de famosos

Una pareja de famosos, cerca de la ruptura.

Freepik

Las historias de amor en el mundo de los famosos suelen moverse en una línea delgada entre la exposición constante y la fragilidad emocional. Lo que comienza como un vínculo idealizado, seguido minuto a minuto por redes sociales y programas de espectáculos, muchas veces termina enfrentando tensiones que se amplifican bajo la mirada pública. La falta de intimidad y las exigencias profesionales aparecen como factores determinantes en relaciones que, puertas adentro, atraviesan procesos complejos.

Los rumores de la ruptura entre la modelo y el piloto surgieron del ámbito del TC.
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En ese escenario, Nicole Neuman dejó entrever que su relación con Manu Urcera ya no atraviesa el mismo momento de antes y deslizó una frase que encendió todas las alertas: “Las cosas cambiaron”. Sin embargo, lejos de confirmar una ruptura, el trasfondo revela algo más complejo: el impacto de una nueva etapa familiar que obliga a redefinir prioridades.

“Crisis no, pero sí... yo a veces le voy diciendo que ahora las cosas son así, cambiaron, no son como antes”, expresó, dejando en claro que la frase apunta a una nueva dinámica familiar más que a una separación con Urcera.

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La modelo y el piloto, lejos de atravesar su mejor momento.

La modelo y el piloto, lejos de atravesar su mejor momento.

La modelo explicó que el principal cambio llegó con el nacimiento de Cruz Urcera, que modificó por completo la rutina de la pareja. “No es lo mismo a cuando tenés una personita esperando a que llegues para jugar con vos”, sostuvo, marcando cómo la paternidad exige reorganizar tiempos, energías y prioridades.

En ese contexto, también dejó entrever ciertos roces vinculados a la agenda del piloto. Reconoció que hay aspectos que él “podría mejorar” en el manejo de sus tiempos, especialmente por las exigencias de su carrera deportiva, que lo llevan a sostener entrenamientos intensivos y prolongados.

Manu Urcera habló sobre la relación con Nicole Neumann y su hijo Cruz

Por su parte, Urcera acompañó ese diagnóstico con una autocrítica poco habitual. “Soy un poco egoísta”, admitió en una entrevista reciente, al reflexionar sobre hábitos propios de su carrera en un deporte individual que ahora intenta modificar para adaptarse a su rol de padre.

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Manu Urcera, con Cruz, en una de las últimas imágenes que publicó Nicole en sus redes.

Manu Urcera, con Cruz, en una de las últimas imágenes que publicó Nicole en sus redes.

El piloto describió este momento como un proceso de aprendizaje constante. “Se te transforma tu tiempo, tu rutina”, explicó, reconociendo que aún está en plena adaptación para equilibrar la competencia profesional con la vida familiar y la crianza de su hijo.

A pesar de las tensiones, el vínculo muestra señales de sostén. Neumann defendió a su pareja y aseguró que es un “padrazo” y que está “enamorado de su bebé”, lo que refuerza la idea de que, más que una crisis terminal, atraviesan un proceso de ajuste propio de esta nueva etapa.

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