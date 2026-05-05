Horóscopo de hoy, miércoles 6 de mayo

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 6 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
(21 de marzo al 20 de abril)
Aries es un día para pensar en eso que te frena y no te deja fluir. Es un momento de introspección que te servirá para conocerte y poder evolucionar.
(21 de abril al 21 de mayo)
Tauro la rutina te está aniquilando el cerebro. Deberás ser más creativo, imaginar otros escenarios posibles para no agobiarte y terminar aburriéndote de todo y todos.
(22 de mayo al 20 de junio)
Hoy necesitas romper con patrones y para ello será necesario escuchar tu voz interior que sabe lo que necesitás hacer para alcanzar el éxito. Confiá en vos.
(21 de junio al 22 de julio)
Cáncer hoy toca ser cauteloso con los chismes. Puede que tengas muchas ganas de compartir tu felicidad pero las malas vibras de gente envidiosa podrían estropear tu buena racha.
(23 de julio al 21 de agosto)
Leo es hora de que relajes y oxigenes tu mente de presiones laborales. Tu autoexigencia te está liquidando. Procurá descansar, delegar asuntos que puedan prescindir de tu intervención y ocupate de vos.
(23 de agosto al 21 de septiembre)
Virgo hoy te toca prestar atención y mantenerte enfocado porque puede que te sientas un poco más disperso de lo normal. Para no tener problemas de desempeño, buscá soluciones que no te compliquen.
(22 de septiembre al 22 de octubre)
Libra deberás buscar momentos de relax ya que las situaciones familiares parecen ir escalando en tensión durante esta semana. Es bueno que busques espacio para estar solo y pensar.
(23 de octubre al 22 de noviembre)
Hoy deberás hacer oídos sordos a los consejos cargados de mala intención Tu intuición pocas veces falla pero tendes a prestarle la oreja a las personas incorrectas.
(23 de noviembre al 21 de diciembre)
Hoy es un buen día para Sagitario: buen humor, creatividad, imaginación y optimismo serán las claves de la jornada. Todo saldrá bien.
(22 de diciembre al 20 de enero)
Hoy puede complicarse la vida Capricornio. Si tenes algún asunto judicial pendiente, puede que las cosas no salgan a tu favor. Tené paciencia, ya vendrán tiempos mejores.
(21 de enero al 18 de febrero)
El corazón está dando señales de enganche. Esa persona que sólo era un buen amigo, es quien te está robando el sueño. Tranquilo, sabrás cómo manejar la situación cuando se dé el momento de blanquear sentimientos.
(19 de febrero al 20 de marzo)
Piscis deberás poner límites si no querés terminar muy mal con una persona que te viene molestando hace tiempo. Las cosas pueden ir a mejor, sólo tenés que ser franco.