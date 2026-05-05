La minera Austral Gold reactivó Casposo y retomó la producción en San Juan

La compañía Austral Gold Ltd. reinició el proyecto con una inversión superior a u$s15 millones. La operación con más de 300 empleos directos e indirectos en San Juan, se posiciona como un hub regional, con impacto en empleo y exportaciones.

Austral Gold Ltd. reabrió la mina Casposo , ubicada en el departamento de Calingasta, en San Juan, para retomar la producción de uno de los proyectos mineros relevantes de la región. Del acto participaron el gobernador Marcelo Orrego ; el secretario de Minería nacional, Luis Lucero ; el presidente de la compañía, Eduardo Elsztain ; el CEO, Stabro Kasaneva ; y el gerente de Casposo, Rubén Femenía .

El proyecto, adquirido en 2016, vuelve a operar luego de un período de cuidado y mantenimiento , tras una inversión superior a u$s15 millones destinada a exploración y reacondicionamiento de planta.

Casposo cuenta con una vida útil estimada de entre seis y siete años y una producción proyectada cercana a las 120.000 onzas de oro equivalente . Su modelo operativo combina producción propia con el procesamiento de mineral de terceros, posicionándose como un hub regional.

La compañía mantiene presencia sostenida en San Juan consolidando una estrategia de inversión de largo plazo basada en la confianza, el desarrollo local y la articulación con actores provinciales y locales.

Durante el acto de reapertura, el gobernador de San Juan dijo: "La minería tiene que ver con mejorar la vida de la comunidad, y la vamos a aprovechar. Porque la Argentina es un país rico en recursos humanos y minerales. La ganancia de un gobierno es que haya más empleo, más valor agregado, que la gente elija vivir acá. Ese es nuestro norte".

Para 2026, Austral Gold proyecta exportaciones por aproximadamente u$s60 millones, consolidando su aporte a la generación de divisas. Actualmente, la operación genera más de 300 empleos entre directos e indirectos, con un 99% de trabajadores sanjuaninos y un impacto significativo en la economía del departamento de Calingasta y su cadena de proveedores locales.

Inauguracion-casposo-63 El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto al presidente de Austral Gold Ltd., Eduardo Elsztain. Prensa Austral Gold Ltd.

"Este es un proyecto en el que trabajamos durante más de diez años. Haber llegado hasta acá demuestra que la visión de largo plazo vale la pena", señaló Eduardo Elsztain, presidente de la compañía y agregó: "Además del impacto local, este proyecto va a generar exportaciones por alrededor de u$s60 millones solo en 2026, contribuyendo al desarrollo productivo del país".

El gerente de Casposo destacó: “La reapertura es el resultado de años de trabajo, aprendizaje y compromiso de todo el equipo. Hoy no solo volvemos a producir, sino que lo hacemos con una visión clara: consolidar a Casposo como un centro de procesamiento que permita sostener el empleo y el desarrollo en la región.”

Y agregó: "La minería moderna exige cada vez más responsabilidad. Este proyecto refleja ese enfoque, con estándares ambientales, de seguridad y de trabajo con la comunidad que son centrales para nuestra forma de operar".

La reactivación de Casposo se da en un contexto internacional favorable para los metales y se inscribe en una etapa de mayor dinamismo para la minería en la Argentina, con foco en la producción, la generación de empleo, el desarrollo regional y una operación cada vez más responsable y sustentable.