5 de mayo de 2026 Inicio
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ANSES: todo lo que hay que saber sobre el aumento a los jubilados en mayo 2026

Se confirmaron los aumentos, bonos y el calendario de pagos de este mes por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

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Jubilados y pensionados conocieron sus fechas de cobros.

Jubilados y pensionados conocieron sus fechas de cobros.

ANSES

El calendario previsional de mayo de 2026 llega con definiciones clave para millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que verán reflejado un nuevo incremento en sus haberes junto con el pago de un bono extraordinario. La actualización responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta los ingresos en función de la inflación, en un contexto económico todavía marcado por la suba de precios.

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En ese marco, el organismo oficializó los nuevos montos para el quinto mes del año. Bajo la actual fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)i con dos meses de rezago, los beneficiarios percibirán un incremento del 3,38% (o 3,4% según redondeo institucional), basado en el dato inflacionario de marzo.

El ajuste no solo impacta en jubilaciones y pensiones, sino también en otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Pensiones No Contributivas (PNC). A esto se suma la continuidad de un refuerzo económico que busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. A continuación, el detalle completo de los montos y el cronograma de pagos.

ANSSES COBRO PAGOS JUBILADOS
Se publicaron los importes previsionales actualizados de este mes.

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A cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES

Con la oficialización del aumento del 3,38%, el haber mínimo garantizado se establece en $393.250,17 para mayo de 2026, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.646.201,22.

Este porcentaje de actualización se aplica sobre el haber mensual bruto, sin incluir conceptos extraordinarios como bonos. En paralelo, otras prestaciones también reflejan cambios: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $314.600,14, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzan los $275.275,12.

Bono de $70.000 de ANSES

El Gobierno nacional, mediante el Decreto 292/2026, ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para mayo. Este refuerzo está destinado a quienes perciben la jubilación mínima y a titulares de pensiones no contributivas.

Para los jubilados que superan el haber mínimo pero no alcanzan el tope de $463.250,17, el bono se liquida de forma proporcional hasta completar ese monto. Por ejemplo, un beneficiario con un haber de $410.000 recibirá un adicional de $53.250,17.

En cambio, quienes perciban ingresos superiores a ese límite no accederán al refuerzo durante este mes. El objetivo de esta política es focalizar la ayuda en los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

El cronograma de pagos está organizado según la terminación del DNI y contempla los feriados del Día del Trabajador y el Día de la Patria, lo que genera algunos corrimientos en las fechas habituales.

Jubilados que cobran la mínima

Los beneficiarios que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir de la segunda semana del mes:

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

En estas fechas se acredita el haber con aumento más el bono correspondiente, en un solo pago.

Jubilados que superan la mínima

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se concentra hacia fines de mayo:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

En estos casos, el bono puede ser parcial o no corresponder, dependiendo del monto del haber mensual. De esta manera, mayo llega con un nuevo ajuste previsional y la continuidad de un refuerzo clave para los ingresos más bajos.

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