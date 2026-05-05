IR A
IR A

Desconcierto en Gran Hermano: levantaron la transmisión por una grave denuncia

El reality genera impacto tras un episodio en vivo y cambios inesperados en su emisión. La programación, alterada en medio de una jornada atravesada por decisiones clave del canal.

El programa de Santiago del Moro se verá afectado.

El programa de Santiago del Moro se verá afectado.

Captura de Telefe

El clima dentro de Gran Hermano se volvió caótico en las últimas horas tras un episodio inesperado que obligó a levantar la transmisión en vivo. Todo se desató a partir de una delicada denuncia realizada por Titi Tcherkaski en plena charla con Yanina Zilli, lo que generó desconcierto inmediato tanto dentro de la casa como entre los seguidores del reality.

El exfutbolista profesional fue acusado de violencia de género.
Te puede interesar:

"Se fue el violento": Nazareno Pompei fue eliminado de Gran Hermano tras una fuerte discusión con Pincoya

Según lo que se pudo ver antes del corte, Titi le comentó a su compañera una versión que habría circulado entre ex participantes —mencionando puntualmente a Solange Abraham— en la que se aseguraba que el programa “vende imágenes de las cámaras cuando nosotras nos cambiamos”. La gravedad de la acusación encendió alarmas en tiempo real.

La reacción fue inmediata: la producción de Telefe decidió cortar abruptamente la transmisión en vivo para evitar que la situación escalara. En redes sociales, el corte fue interpretado por muchos usuarios como un intento de censura, mientras que dentro de la casa la propia Yanina Zilli buscó desactivar el momento con una frase tajante: “Cualquier cosa dice”.

Hasta el momento, no hubo ningún comunicado oficial por parte del canal ni de la producción de Gran Hermano, lo que alimenta la incertidumbre. El fragmento del episodio se viralizó rápidamente en plataformas como X, mientras el clima dentro del reality quedó atravesado por el desconcierto y la tensión.

Titi Tcherkaski- GH- GRAN HERMANO
Titi Tcherkaski en

Titi Tcherkaski en "la casa más famosa"

Qué pasa con la transmisión de Gran Hermano por el partido de Boca

En paralelo al escándalo, la programación de Gran Hermano también sufrió modificaciones importantes. Este martes 5 de mayo de 2026, Telefe decidió priorizar la transmisión del partido de Boca frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores (desde las 21.30, hora argentina), lo que alteró por completo la grilla habitual del prime time ya que, al relato del cotejo, se sumará la clásica previa.

La decisión implica que este martes 5 de mayo no habrá gala de Gran Hermano en su horario habitual. Así es como el canal destina la noche a la cobertura completa del encuentro: previa, partido en vivo y análisis posterior, un esquema que históricamente desplaza otros contenidos de alto rating.

Ante este escenario, la conducción de Santiago del Moro volverá recién el miércoles 6 de mayo, cuando se retomará la programación habitual del reality. Se espera que en esa emisión no solo se lleve adelante la gala correspondiente —posiblemente de nominación— sino también alguna referencia a lo ocurrido con Titi, en caso de que la producción decida pronunciarse.

El doble impacto —el corte del vivo por la denuncia y la suspensión de la gala por el fútbol— generó un fuerte malestar entre los seguidores del programa, que manifestaron su enojo en redes sociales al quedar sin acceso al “minuto a minuto” en uno de los momentos más sensibles de la competencia.

Por ahora, el panorama es claro: no hay gala de Gran Hermano este martes por la transmisión deportiva, el streaming quedó interrumpido tras el escándalo y la expectativa está puesta en lo que ocurra mañana, cuando el reality vuelva a la pantalla con la promesa de aclaraciones en medio de una polémica que sigue creciendo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Quién se fue de la casa?

Quién se fue de la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Anna Chiara y su mamá Andrea del Boca.

Andrea y Ana del Boca ingresarían a la casa de Gran Hermano: ¿competencia o alianza estratégica?

“No la disculpo una mierda. Me siento incómoda. Le voy apedir a Gran Hermano ‘sacame’”, indicó La Bomba Tucumana.

¿Se va o la expulsan de Gran Hermano? La amenaza de La Bomba Tucumana tras la pelea con Luana

Sol Abraham puso en duda sus ganas de regresar a la casa de Gran Hermano durante el repechaje

Sol Abraham apuntó contra la producción de Gran Hermano por su salida: "Es una falta de respeto"

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Gran Hermano: las encuestas marcan quién es el próximo participante eliminado de Telefe

Marcos Ginocchio mantiene un perfil bajo tras su consagración.

Qué fue de la vida de Marcos Ginocchio a tres años de ganar Gran Hermano: así es su nueva vida

últimas noticias

Antoine Griezmann no pudo llegar a la final de la Champions en su última temporada en Aleti.

Atlético de Madrid, eliminado de la Champions League: cayó 1-0 con Arsenal y se quedó sin final

Hace 9 minutos
El caso fue confirmado en la Ciudad.

Alerta por la viruela del mono: confirmaron un nuevo caso en la Ciudad

Hace 16 minutos
El sector privado exigió al Estado que absorba los sobrecostos para evitar la suspensión de actividades. 

Alerta por posible falta de gas: las fábricas evalúan frenar la producción y arman planes de contingencia

Hace 17 minutos
Keith Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood, más vigentes que nunca.

Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum

Hace 25 minutos
Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

La confesión de Benjamín Vicuña sobre Esteban Lamothe: "Son los chapes más violentos que he tenido en ficción"

Hace 30 minutos