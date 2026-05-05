Desconcierto en Gran Hermano: levantaron la transmisión por una grave denuncia

El reality genera impacto tras un episodio en vivo y cambios inesperados en su emisión. La programación, alterada en medio de una jornada atravesada por decisiones clave del canal.

El clima dentro de Gran Hermano se volvió caótico en las últimas horas tras un episodio inesperado que obligó a levantar la transmisión en vivo . Todo se desató a partir de una delicada denuncia realizada por Titi Tcherkaski en plena charla con Yanina Zilli , lo que generó desconcierto inmediato tanto dentro de la casa como entre los seguidores del reality.

Según lo que se pudo ver antes del corte, Titi le comentó a su compañera una versión que habría circulado entre ex participantes —mencionando puntualmente a Solange Abraham— en la que se aseguraba que el programa “vende imágenes de las cámaras cuando nosotras nos cambiamos”. La gravedad de la acusación encendió alarmas en tiempo real.

La reacción fue inmediata: la producción de Telefe decidió cortar abruptamente la transmisión en vivo para evitar que la situación escalara. En redes sociales, el corte fue interpretado por muchos usuarios como un intento de censura, mientras que dentro de la casa la propia Yanina Zilli buscó desactivar el momento con una frase tajante: “Cualquier cosa dice”.

Hasta el momento, no hubo ningún comunicado oficial por parte del canal ni de la producción de Gran Hermano, lo que alimenta la incertidumbre. El fragmento del episodio se viralizó rápidamente en plataformas como X , mientras el clima dentro del reality quedó atravesado por el desconcierto y la tensión.

Qué pasa con la transmisión de Gran Hermano por el partido de Boca

En paralelo al escándalo, la programación de Gran Hermano también sufrió modificaciones importantes. Este martes 5 de mayo de 2026, Telefe decidió priorizar la transmisión del partido de Boca frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores (desde las 21.30, hora argentina), lo que alteró por completo la grilla habitual del prime time ya que, al relato del cotejo, se sumará la clásica previa.

La decisión implica que este martes 5 de mayo no habrá gala de Gran Hermano en su horario habitual. Así es como el canal destina la noche a la cobertura completa del encuentro: previa, partido en vivo y análisis posterior, un esquema que históricamente desplaza otros contenidos de alto rating.

Ante este escenario, la conducción de Santiago del Moro volverá recién el miércoles 6 de mayo, cuando se retomará la programación habitual del reality. Se espera que en esa emisión no solo se lleve adelante la gala correspondiente —posiblemente de nominación— sino también alguna referencia a lo ocurrido con Titi, en caso de que la producción decida pronunciarse.

El doble impacto —el corte del vivo por la denuncia y la suspensión de la gala por el fútbol— generó un fuerte malestar entre los seguidores del programa, que manifestaron su enojo en redes sociales al quedar sin acceso al “minuto a minuto” en uno de los momentos más sensibles de la competencia.

Por ahora, el panorama es claro: no hay gala de Gran Hermano este martes por la transmisión deportiva, el streaming quedó interrumpido tras el escándalo y la expectativa está puesta en lo que ocurra mañana, cuando el reality vuelva a la pantalla con la promesa de aclaraciones en medio de una polémica que sigue creciendo.