ATE anunció un paro total en el INTI por la amenaza de despidos La cúpula sindical convoca a una huelga de 24 horas en rechazo al plan de recorte de 700 puestos laborales y la eliminación de 1.000 líneas de trabajo. "Están poniendo en riesgo a toda la población", denuncian representantes del organismo. Por + Seguir en







ATE definió un paro de 24 horas para el jueves 7 de mayo en eL INTI. Web ATE INTI

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro a nivel nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para este jueves 7 de mayo. La medida surge tras el anuncio oficial de un recorte que afectaría a 700 empleados y la supresión de un tercio de las funciones operativas del ente tecnológico.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó duramente la Resolución 42/26, que pretende desarticular áreas estratégicas para el desarrollo social, y realizó un listado de líneas de trabajo que serían afectadas. El dirigente gremial aseguró que "intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad" mediante un vaciamiento de personal técnico y especializado.

El sindicato rechazó los argumentos de austeridad al señalar que los servicios del organismo son arancelados por las empresas privadas que los utilizan. "No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores. El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario", detalló el dirigente y agregó: "No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario".

La huelga afectará controles críticos como la detección de bacterias en alimentos, el análisis de potabilidad del agua y la calibración de instrumentos industriales. Los trabajadores advirtieron que estas medidas de ajuste generarán consecuencias graves, ya que "están poniendo en riesgo a toda la población" por la falta de fiscalización.

Las fuerzas de seguridad, desde hace días en el INTI Desde la entidad gremial también denunciaron la presencia desproporcionada de fuerzas federales en los ingresos al predio del INTI para intentar frenar las protestas. En ese contexto, responsabilizaron a las autoridades por cualquier hecho de violencia que pudiera ocurrir durante la jornada de lucha en la sede institucional.