1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Acciones y bonos argentinos se derrumban en el inicio de octubre: la tensión cambiaria golpea fuerte a los mercados

El S&P Merval cayó un 2% medido en dólares, la deuda soberana fue de mayor a menor y los ADRs estuvieron castigados ante un escenario cambiario de incertidumbre, y una fuerte dolarización de carteras.

Por
Los activos argentinos tuvieron una jornada de mayor a menor.

Los activos argentinos tuvieron una jornada de mayor a menor.

Una rueda marcada por la toma de ganancias.
Te puede interesar:

Freno al rally alcista: bonos, ADRs y Merval cayeron tras toma de ganancias

merval 1-10

En ese contexto, el S&P Merval volvió a caer 0,5% medido en pesos, a $1.764.589,85; mientras que medido en dólares descendió 2,5% a los $1.121. En el panel líder, el top 3 de subas fue liderado por Ternium (+7,5%), Aluar (+4,9%) y Telecom (+1,9%). Mientras que las bajas fueros empujadas por el sector bancario: Grupo Supervielle (-3,4%) Banco Macro (-2,2%) y en tercer lugar una energética, Metrogas (-2,1%).

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street sufrieron el mismo castigo, las caídas estuvieron encabezadas por: Grupo Supervielle (-5,3%); Banco Macro (-4,5%) y Edenor (-3,5%). A contramano, Telecom Argentina subió 0,1%, siendo la única empresa argentina en terreno verde.

adrs 1-10

Entre los títulos soberanos en Wall Street, el Bonar 2030 (AL30) fue el más castigado con un desplome del 7,1%, seguido por el Bonar 2041 (-3,2%), el Bonar 2038 (-2,1%); el Bonar 2035 (-1,3%) y el Global 2038 (-1,3%). En contraste, el Bonar 2029 ganó un 0,2%. A nivel local el panorama fue similar, pero se registraron subas de hasta el 1,9% entre los globales.

En tanto, el índice de riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes, subió un 0,94%, con un ascenso de 106 puntos, hasta los 1.230 de este miércoles a las 17.

bonos 1-10
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El deterioro de los activos se produjo por la debilidad de las expectativas en el Gobierno.

El Merval cerró con una caída de 22% mensual, volvió la brecha cambiaria y el riesgo país regresó a los 1.200 puntos

Desde el Gobierno salieron a contener el dólar mayorista.

El Tesoro vendió u$s450 millones para contener la suba del dólar mayorista

El ministro de Economía brindó una entrevista.

Luis Caputo confirmó la compra de dólares y defendió la nueva restricción cambiaria: "Se cortó un kiosco de unos pocos"

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció la exitosa licitación.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó todos los vencimientos, con fuerte demanda de bonos atados al dólar

El Banco Central comenzó a acumular reservas.

Las reservas del Banco Central crecieron u$s317 millones ante una posible nueva compra del Tesoro

El Tesoro afronta vencimientos por $5,6 billones.

Deuda en pesos: el Gobierno lanzó la última licitación del mes con vencimientos menos exigentes

Rating Cero

Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday.

Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

Elon Musk sorprendió al pedir un boicot a Netflix.

Elon Musk se metió al mundo del streaming: "Cancelen Netflix por..."

Marcelo Tinelli dejó en claro que sigue separado de Milett Figueroa.
play

Marcelo Tinelli volvió a asegurar que está soltero: "Fue precipitado hablar..."

El futbolista llegó acompañado de la influencer a realizar la entrevista psicológica ante la justicia.

Mauro Icardi y la China Suárez, en la Justicia de Estambul: ¿Por qué el futbolista se presentó en un juzgado turco acompañado por la actriz?

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

últimas noticias

Matías Ozorio fue detenido en Perú.

Triple femicidio: Perú expulsó a Matías Ozorio, ladero de Pequeño J

Hace 17 minutos
Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday.

Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

Hace 32 minutos
Facundo Medina se lesionó.

Dura baja para la Selección argentina: se lesionó un defensor y no podrá ser convocado

Hace 1 hora
play
La etóloga fallecida fue parodiada en la comedia norteamericana en 2002 y 2019.

Quién fue Jane Goodall, la científica que apareció en Los Simpon y hasta tuvo su propia película

Hace 1 hora
play
Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Triple femicidio de Florencio Varela: cómo fue el operativo para detener a "Pequeño J" y el testimonio clave de su novia

Hace 1 hora