Acciones y bonos argentinos se derrumban en el inicio de octubre: la tensión cambiaria golpea fuerte a los mercados

El S&P Merval cayó un 2% medido en dólares, la deuda soberana fue de mayor a menor y los ADRs estuvieron castigados ante un escenario cambiario de incertidumbre, y una fuerte dolarización de carteras.

Los activos argentinos no tienen respiro y continúan con la tendencia bajista de este año, que se acentuó estos últimos días con la tensión cambiaria y la fuerte caída de la demanda de pesos . Los ADRs y bonos argentinos se derrumbaron en el inicio de octubre, con caídas de hasta 7% en Wall Street. En tanto, el riesgo país trepó hasta los 1.230 puntos básicos.

En ese contexto, el S&P Merval volvió a caer 0,5% medido en pesos, a $1.764.589,85; mientras que medido en dólares descendió 2,5% a los $1.121. En el panel líder, el top 3 de subas fue liderado por Ternium (+7,5%), Aluar (+4,9%) y Telecom (+1,9%) . Mientras que las bajas fueros empujadas por el sector bancario: Grupo Supervielle (-3,4%) Banco Macro (-2,2%) y en tercer lugar una energética, Metrogas (-2,1%).

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street sufrieron el mismo castigo, las caídas estuvieron encabezadas por: Grupo Supervielle (-5,3%); Banco Macro (-4,5%) y Edenor (-3,5%). A contramano, Telecom Argentina subió 0,1%, siendo la única empresa argentina en terreno verde.

Entre los títulos soberanos en Wall Street, el Bonar 2030 (AL30) fue el más castigado con un desplome del 7,1%, seguido por el Bonar 2041 (-3,2%), el Bonar 2038 (-2,1%); el Bonar 2035 (-1,3%) y el Global 2038 (-1,3%). En contraste, el Bonar 2029 ganó un 0,2%. A nivel local el panorama fue similar, pero se registraron subas de hasta el 1,9% entre los globales.

En tanto, el índice de riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes, subió un 0,94%, con un ascenso de 106 puntos, hasta los 1.230 de este miércoles a las 17.