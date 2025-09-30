30 de septiembre de 2025 Inicio
Septiembre negro: el Merval cerró con una caída de 22% mensual, volvió la brecha cambiaria y el riesgo país regresó a los 1.200 puntos

El mercado le soltó la mano al Gobierno y en este mes la incertidumbre aumentó a niveles exponenciales: la bolsa porteña, los ADRs en Wall Street y la deuda soberana en pesos padecieron fuertes derrumbes.

El deterioro de los activos se produjo por la debilidad de las expectativas en el Gobierno.

El mercado argentino cerró uno de los peores meses de los últimos años con caídas exponenciales: el S&P Merval cayó 22% en dólares, su mayor caída mensual en 5 años, volvió la brecha cambiaria tras las restricciones cambiarias cruzadas y el riesgo país voló 48%, a los 1200 puntos básicos en un septiembre negro. En tanto, los ADRs cayeron hasta 37% y los bonos hard dollar se desplomaron en el rango del 15%.

En un contexto internacional favorable, con el S&P 500 subiendo 3.3%, en el mejor septiembre de los últimos 15 años, el Merval descendió 21,% en dólares, mientras que en pesos retrocedió 10,6%. Así, en el 2025 acumula un retroceso del 30%.

merval septiembre

Las mayores bajas en todo el mes fueron las de las acciones de Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), que descendió 30%, seguida por Comercial del Plata (29,5%) y Supervielle (27,9%). Le siguieron Metrogas (24,1%), Transener (23,9%) y Banco Francés (23,2%).

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street sufrieron el mismo castigo, a contramano del clima financiero internacional: lideraron las pérdidas los bancos, que cayeron hasta 37% en dólares en todo el mes, encabezados por Supervielle, le siguió BBVA (-32%), Grupo Financiero Galicia (-30%) y Macro, con una caída de 28%.

merval 30-9

En tanto, los bonos en moneda dura se hundieron hasta 19%. La deuda soberana argentina con ley de Nueva York, fueron los más afectados, en particular los títulos más largos, como los emitidos a los años 2038 (AE38D), 2041 (AL41D) y 2035 (AL35D).

El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes, voló un 48%, al pasar de 829 puntos, hasta los 1.230 de este martes a las 17. El ajuste en los precios de los bonos empujó al alza el índice que vuelve a encender las alarmas sobre la sostenibilidad de la deuda argentina.

adrs 30-9
