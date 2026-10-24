Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de octubre El dólar oficial mayorista marcó un nuevo máximo nominal en el cierre de la semana, mientras que el minorista cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en un sábado sin acciones. Por Agregar C5N en









¿A cuánto cotiza el dólar?

En un día sin movimientos financieros, el dólar oficial minorista cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación en una semana con el valor estable, mientras que el mayorista alcanzó su mayor valor nominal durante la semana.

Sin embargo, el movimiento del tipo de cambio mayorista continúa siendo moderado frente a la evolución de la inflación, en un escenario en el que el mercado mantiene la atención sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas y las alternativas de financiamiento del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

Dólar mayorista hoy El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.529,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.015. Dólares financieros hoy El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.649,55, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.562,27.