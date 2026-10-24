24 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de octubre

El dólar oficial mayorista marcó un nuevo máximo nominal en el cierre de la semana, mientras que el minorista cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en un sábado sin acciones.

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¿A cuánto cotiza el dólar?

¿A cuánto cotiza el dólar?

En un día sin movimientos financieros, el dólar oficial minorista cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación en una semana con el valor estable, mientras que el mayorista alcanzó su mayor valor nominal durante la semana.

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Sin embargo, el movimiento del tipo de cambio mayorista continúa siendo moderado frente a la evolución de la inflación, en un escenario en el que el mercado mantiene la atención sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas y las alternativas de financiamiento del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.529,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.015.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.649,55, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.562,27.

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