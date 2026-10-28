28 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Elecciones en Israel: Netanyahu se impuso en las urnas, pero perdió la mayoría y empuja a la oposición a negociar con los árabes

Con el 84,5% de las urnas escrutadas, el bloque de Netanyahu suma 54 escaños, mientras que el partido encabezado por Gadi Eisenkot llegó a los 49. Ninguna fuerza reúne la mayoría absoluta y las negociaciones serán decisivas para definir quién gobernará el país o si habrá que llamar a nuevos comicios.

Por
Ninguna fuerza reúne la mayoría absoluta y las negociaciones serán decisivas para definir quién gobernará el país.

Ninguna fuerza reúne la mayoría absoluta y las negociaciones serán decisivas para definir quién gobernará el país.

Las elecciones legislativas en Israel dejaron un escenario sin mayorías claras y abrieron una negociación política que será clave para definir la continuidad de Benjamín Netanyahu como primer ministro. Con el 84,5% de las urnas escrutadas, el bloque oficialista obtiene 54 escaños, mientras que la alianza opositora liderada por el exjefe militar Gadi Eisenkot alcanza los 49. Las fuerzas árabes, en una performance histórica, suman 17 bancas.

El resultado será seguido por el presidente argentino, aliado de Netanyahu, después de la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva en Brasil.
Te puede interesar:

Elecciones en Israel: la oposición cuestionó a Netanyahu y celebró "una victoria de la mayoría sionista"

El resultado es seguido de cerca por el gobierno de Javier Milei, que mantiene una estrecha alianza política con Netanyahu. El presidente argentino convirtió a Israel en uno de los ejes centrales de su política exterior y respaldó al gobierno israelí en el marco de los conflictos en Medio Oriente. Por eso, la posibilidad de un cambio de rumbo político en Jerusalén representa un dato relevante para la Casa Rosada.

Netanyahu llegó a los comicios bajo presión por las consecuencias de la guerra en Gaza, las críticas a la respuesta de seguridad frente a los ataques del 7 de octubre de 2023 y los cuestionamientos sobre la capacidad de defensa del país. A ese escenario se suman las causas judiciales por corrupción que enfrenta el primer ministro, acusado de soborno, fraude y abuso de confianza, cargos que él rechaza.

Aunque el bloque oficialista conserva una posición competitiva, los números parciales no le garantizan la continuidad en el poder. La caída de algunos de sus socios ultranacionalistas y religiosos complica la posibilidad de reunir los apoyos parlamentarios necesarios para formar gobierno.

Cómo se define el próximo gobierno en Israel

El Parlamento israelí, conocido como Knéset, tiene 120 bancas y se necesitan al menos 61 para alcanzar la mayoría absoluta. Ninguno de los bloques llega por sí solo a ese número, por lo que las negociaciones entre partidos serán determinantes.

Una vez oficializados los resultados, el presidente Isaac Herzog consultará a las distintas fuerzas políticas y designará al candidato que considere con mayores posibilidades de reunir apoyos. No necesariamente deberá ser el representante del partido más votado.

El candidato elegido tendrá 28 días para formar gobierno, con la posibilidad de solicitar una prórroga de otros 14. Si fracasa, otro dirigente podrá recibir el encargo. Las fuerzas árabes podrían tener un papel decisivo en ese proceso, aunque todavía no está definido si respaldarán a la oposición de Eisenkot y bajo qué condiciones.

Si las negociaciones no permiten conformar un gobierno viable, Israel podría volver a las urnas. Hasta entonces, el resultado mantiene abierta la disputa por el poder y deja en suspenso el futuro político de Netanyahu.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Retrasos y cancelaciones en aeropuertos sauditas por ataques. 

Estados Unidos pidió evacuar empleados no esenciales de su embajada en Arabia Saudita por posibles ataques

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Balotaje en Brasil: Flávio Bolsonaro venció en Israel y Lula en Palestina

Austrian Airlines confirmó que no encontró ningún peligro en el avión tras la amenaza de bomba.

Un vuelo de Tel Aviv a Viena fue desviado por una amenaza de bomba que resultó ser falsa

Donald Trump expresó públicamente su apoyo a Benjamin Netanyahu en el último tramo previo a las elecciones en Israel.

Trump respaldó la reelección de Netanyahu a nueve días de los comicios en Israel

Los datos los proveyó el Tribunal Superior Electoral.

Balotaje en Brasil: el Tribunal Superior Electoral confirmó que votaron 34 mil personas después de la extensión

Trump cree que los Bolsonaro son buena gente.

Trump reconoció que aceptaría a Flavio Bolsonaro en Estados Unidos

Rating Cero

play

C5N lideró el rating con la cobertura de la fuga de Flávio Bolsonaro

BOM, el álbum de Lali y Miranda! que se estrenará el 3 de noviembre. 
play

Lali y Miranda! estrenaron "Bailar o morir" y pusieron fecha al lanzamiendo de BOM

La felicidad de Daniela Celis tras el éxito de su casting para conseguir chongo.

Daniela Celis celebró la cantidad de hombres que se anotaron a su casting: "Busco pasarla bien, un chongo es un rato"

Ricardo Darín y Florencia Bas.

Ricardo Darín reveló por qué no le contó a su esposa que iban a ser abuelos y sorprendió a todos

Yanina Latorre reveló la contundente frase que la modelo le envió al cantante.

Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

El dolor de Evangelina Anderson por la pérdida de su amiga. 

El desgarrador momento que atraviesa Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: "Hoy duele el alma"

últimas noticias

Los nuevos valores mínimos varían según la categoría y la modalidad de trabajo.

Las trabajadoras de casas particulares recibirán un 1,6% de aumento en noviembre y un extra: de cuánto será el aumento

Hace 18 minutos
Falleció la madre de Lionel Scaloni. 

El mensaje de la AFA por la muerte de la madre de Scaloni: "Abrazo de todos los argentinos"

Hace 18 minutos
Los precios para la final de la Copa Sudameticana van desde los 90 a los 250 dólares.

Copa Sudamericana: a qué hora se ponen a la venta y cuánto salen las entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro

Hace 22 minutos
De qué murió la mamá de Lionel Scaloni 

De qué murió la mamá de Lionel Scaloni

Hace 34 minutos
Eulalia Marzetti tenía 74 años.

Murió la mamá de Lionel Scaloni: tenía 74 años

Hace 37 minutos