Minuto a minuto: así reflejó C5N el escape de Flávio Bolsonaro desde Iguazú

Tras una tarde repleta de especulaciones sobre el paradero de Flávio Bolsonaro, finalmente, y a pesar de haberlo desmentido en un primer momento, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó por la madrugada que el excandidato a presidente escapó de Brasil vía Iguazú rumbo a Estados Unidos.
Horas antes de que se confirmara su breve arribo a la Argentina, C5N, en directo desde el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, ya reportaba movimientos inusuales. Alrededor de las 23:30, el periodista Nicolás Munafó se encontró, por ejemplo, con una combi con patente brasileña que ingresó por una puerta trasera escoltada por la Policía. Según pudo confirmar, se trataba de una comitiva de cinco vehículos y se presume que allí se encontraba el líder del Partido Liberal.
"Todos imaginamos que iba a entrar directamente a la pista, pero terminó eligiendo un camino alternativo por la parte trasera. Eran cuatro camionetas en total y la primera era de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que escoltaba a la comitiva. Dos eran de transporte brasileño de turistas. Y la restante tenía una patenta diplomática argentina", contó Munafó.
Pasada la medianoche, a las 0:20, C5N reportó también el momento en el que Bolsonaro despegó de Iguazú rumbo a Guayaquil, donde realizó su primera parada antes de su destino final en EEUU, donde se presume que se encontrará con su hermano Eduardo, también investigado por corrupción, en Miami.
Recién a las 2 de la mañana, la Dirección Nacional de Migraciones informó lo que pudo verse durante la programación extendida de Duro De Domar: Flávio Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza ingresaron al país a las 22.50 del martes 27 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones.
Según el comunicado oficial, los cuatro presentaron documentación habilitada para viajar y no registraron impedimentos legales para ingresar a la Argentina. Tal cual mostró Munafó junto a Pablo Duggan, a las 23.30, abordaron un vuelo privado operado por Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, de acuerdo con el plan de vuelo presentado ante las autoridades.
Tal cual relató Munafó desde Iguazú, los Bolsonaro aguardaron el momento en el que ya no quedara nadie en el aeropuerto para concretar la fuga: "El último vuelo comercial tenía planificada su salida a las 23:20, pero se retrasó. El edificio estaba vacío ya para esa hora".