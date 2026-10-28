Minuto a minuto: así reflejó C5N el escape de Flávio Bolsonaro desde Iguazú A pesar de haber prometido que se iba a quedar en el país para liderar a la oposición, el excandidato reconoció la derrota electoral y huyó, vía Argentina, rumbo a Estados Unidos, tal cual lo confirmó la Dirección Nacional de Migraciones. El hijo de Jair enfrenta investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero y otros delitos. Por Agregar C5N en









El avión en el que Bolsonaro escapó de Brasil vía Iguazú. Captura TV

Tras una tarde repleta de especulaciones sobre el paradero de Flávio Bolsonaro, finalmente, y a pesar de haberlo desmentido en un primer momento, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó por la madrugada que el excandidato a presidente escapó de Brasil vía Iguazú rumbo a Estados Unidos.

Horas antes de que se confirmara su breve arribo a la Argentina, C5N, en directo desde el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, ya reportaba movimientos inusuales. Alrededor de las 23:30, el periodista Nicolás Munafó se encontró, por ejemplo, con una combi con patente brasileña que ingresó por una puerta trasera escoltada por la Policía. Según pudo confirmar, se trataba de una comitiva de cinco vehículos y se presume que allí se encontraba el líder del Partido Liberal.

AHORA en #DuroDeDomar | Movimientos inusuales en Puerto Iguazú, Misiones: salió una combi brasileña del aeropuerto.



Informa @nicolasmunafo



Mirá #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/h6TF3fbXBh — C5N (@C5N) October 28, 2026 "Todos imaginamos que iba a entrar directamente a la pista, pero terminó eligiendo un camino alternativo por la parte trasera. Eran cuatro camionetas en total y la primera era de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que escoltaba a la comitiva. Dos eran de transporte brasileño de turistas. Y la restante tenía una patenta diplomática argentina", contó Munafó.

La operación escape de Bolsonaro



C5N estuvo en el Aeropuerto de Iguazú, desde donde despegó el vuelo privado de Flávio Bolsonaro.



La comitiva ingresó por un acceso alternativo cerca de la medianoche, escoltada por vehículos con patente diplomática argentina y combis… pic.twitter.com/9GTMLn6kpp — C5N (@C5N) October 28, 2026 Pasada la medianoche, a las 0:20, C5N reportó también el momento en el que Bolsonaro despegó de Iguazú rumbo a Guayaquil, donde realizó su primera parada antes de su destino final en EEUU, donde se presume que se encontrará con su hermano Eduardo, también investigado por corrupción, en Miami.

Recién a las 2 de la mañana, la Dirección Nacional de Migraciones informó lo que pudo verse durante la programación extendida de Duro De Domar: Flávio Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza ingresaron al país a las 22.50 del martes 27 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones.