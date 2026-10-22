22 de octubre de 2026 Inicio
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Se desploman los bonos en dólares y el riesgo país vuelve a trepar por encima de los 700 puntos

Otro día convulsionado en los mercados para los activos argentinos, ante las dudas sobre el programa económico y el escenario político de cara a 2027.

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Ante el desplome de los bonos en dólares

Ante el desplome de los bonos en dólares, se dispara el riesgo país.

En otro día convulsionado en los mercados para los activos argentinos, se desploman los bonos en dólares y el riesgo país trepa por encima de los 700 puntos, mientras persisten las dudas sobre el programa económico y el escenario político de cara a 2027.

Luis Caputo y Federico Furiase.
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En un contexto mundial delicado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que hizo disparar el aumento de los precios del petróleo, los títulos Globales, que son emitidos bajo jurisdicción de la ciudad de Nueva York, caen alrededor de 1,1% en Wall Street, y los Bonares, de legislación argentina, pierden hasta 0,9%.

En consecuencia, el indicados elaborado por el banco J.P. Morgan, que en la jornada de ayer había llegado a tocar los 710 puntos básicos para finalmente cerrar en 674 puntos, vuelve a quebrar la barrera y se ubica en los 709 puntos, acentuando la debilidad de los activos argentinos, que sufren una ola de ventas, sobre todo de bonos en dólares, desde fines de julio.

Así, los ADR de las empresas argentinas cotizan en rojo en Wall Street, con caídas que en promedio oscilan 1,5%.

Por otro lado, crecen en el mercado las dudas sobre el futuro de las acciones tecnológicas, en un momento en el que los inversores avizoran que las millonarias inversiones en centros de datos para potenciar la Inteligencia Artificial puedan terminar impactando en los resultados corporativos.

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