21 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 21 de octubre

El oficial minorista cerró a $1.491 para la compra y $1.555 para la venta en el Banco Nación, sin diferencias significativas con la operación de la jornada previa. Logró mantenerse estable tras un inicio de semana al alza y con suba del riesgo país.

Por
El dólar cotiza sin cambios.

El dólar cotiza sin cambios.

El dólar oficial comenzó la semana al alza.
Te puede interesar:

El dólar volvió a subir y regresó a su máximo: rozó los $1.550

A comienzo de la semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Lo hizo durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, donde proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

En el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Tailandia, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo de la gestión libertaria y afirmó que la Argentina cuenta con un "excedente de dólares" capitalizado por las compras diarias del Banco Central.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.491 para la compra y $1.555 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.518,05 para la compra y a $1 565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.526.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.021,50

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.633,33, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.548,74

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en octubre.

El dólar subió $5 y cerró a $1.540 en el inicio de semana

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en octubre.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de octubre

Caputo, durante un evento en Tailandia.

Caputo aseguró que Argentina tiene "un excedente de dólares" y defendió el plan económico

El dólar cotiza arriba de los $1.500.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de octubre

La entidad que preside Santiago Bausili continúa con la racha de saldo positivo.

El Banco Central logró su mejor semana compradora desde julio y reforzó las reservas internacionales

¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar subió en el cierre de la semana

Rating Cero

El entorno de Costantini atraviesa horas convulsionadas tras los reclamos públicos y judiciales.

Elina Costantini salió a defender a su marido tras el escándalo con su ex: "Que sigan hablando"

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda"

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La clave para destrabar el conflicto sindical que frena los conciertos de BTS: "Hay un principio de entendimiento"

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera"

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano. 

Nació el amor entre un ex Gran Hermano y una famosa panelista argentina: la pista que los dejó al descubierto

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

últimas noticias

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 5 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 27 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 53 minutos
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 22 de octubre

Hace 1 hora