28 de octubre de 2026 Inicio
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Aparece la primavera y aumentan las temperaturas pero no se retiran las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes precipitaciones para toda la provincia. En paralelo, el ingreso de un frente frío generará un cambio en las condiciones meteorológicas de cara al fin de semana.

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La máxima en CABA rondará los 22 grados. 

La máxima en CABA rondará los 22 grados. 

Radio Gol

La primavera aparece en Buenos Aires con temperaturas máximas cercanas a los 22 grados, sin embargo, el mal tiempo no da tregua, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia. Se estima que las lluvias llegarán durante la tarde-noche en forma de chaparrones.

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"Va a ir subiendo el mercurio hasta llegar a una tarde donde la primavera cumple, 22 grados promediando el día. Pasa la media tarde empezamos a recibir varios núcleos de tormenta, algunos pueden impactar en el AMBA, no más que eso", adelantó el meteorólogo Diego Angeli por la pantalla de C5N.

La provincia de Buenos Aires está bajo alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

Durante la jornada del miércoles, desde Meteored informaron que un "impulso estará asociado principalmente a una perturbación en altura, aunque su comportamiento pueda parecerse al de un frente frío en superficie".

¿A qué hora llueve en CABA? El pronóstico extendido según el SMN

Para la jornada de hoy, 28 de octubre, se pronostica un cielo parcialmente nublado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 12 °C. Los vientos soplarán con velocidades de entre 10 y 29 km/h.

El jueves 29 de octubre se anticipan precipitaciones, registrando un 70% de probabilidad de lluvia y un acumulado aproximado de 1.9 mm. La temperatura ascenderá a una máxima de 22 °C y una mínima de 15 °C, mientras que los vientos oscilarán entre 11 y 25 km/h.

Para el viernes 30 de octubre persistirá la inestabilidad con un 70% de probabilidad de lluvias y un acumulado de 0.4 mm. Las marcas térmicas variarán entre los 15 °C de mínima y los 23 °C de máxima, acompañadas de vientos de entre 11 y 29 km/h.

El sábado 31 de octubre mejorarán las condiciones meteorológicas con un día algo nublado y sin precipitaciones. Se prevé una mínima de 14 °C y una máxima de 23 °C, con vientos que alcanzarán intensidades de entre 12 y 34 km/h.

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