Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de mayo

El billete estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación y borró el rebote de ayer. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, bajó $9,5 y continúa por debajo de los $1.400.

El dólar minorista cotizó este martes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haber subido $10 en la rueda del lunes , la primera de mayo. Por su parte, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio bajó $9,5 y casi borró el rebote del inicio de semana. En tanto, el dólar blue cotizó a $1.415, una suba de $10 contra la jornada previa.

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Las cotizaciones financieras también acompañaron la tendencia alcista, aunque con brechas moderadas en términos históricos. El MEP operó a $1.430,48 (-0,7%) y el contado con liquidación (CCL) a $1.488,31 (-0,6%). En tanto, los contratos de futuros registraron bajas generalizadas de hasta el 0,8% en la jornada.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas, aunque las tenencias de la autoridad monetaria cayeron por movimientos puntuales: bajaron u$s798 millones y tocaron un mínimo de casi tres meses (5 de enero). Este jueves, adquirió divisas por u$s207 millones en su 78ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.151 millones en el año, de los cuales u$s2.769 millones corresponden a abril, el mayor saldo mensual en lo que va del año .

La liquidación de dólares por parte de las empresas agroexportadoras cayó con fuerza en abril , el primer mes completo marcado por la cosecha gruesa. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) detalló que el mes pasado ingresaron u$s2.495 millones, con lo que el primer cuatrimestre cerró con una baja del 11% respecto al mismo período de 2025.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.393.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.488,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.430,48.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.410,5 para la compra y $1.411,50 para la venta.