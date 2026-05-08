Cristina Pérez recogió el guante y le contestó a Adorni: "Mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada" La conductora de TV cruzó al jefe de Gabinete, quien había deslizado una supuesta "traición" sin mencionarla directamente, y defendió su postura: "La verdadera lealtad no es encubrir ni callar, sino decir la verdad", expresó. Por + Seguir en







Cristina Pérez le contestó al jefe de Gabinete.

La periodista Cristina Pérez recogió el guante y le respondió con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las acusaciones de "traición" que el funcionario lanzó de forma velada en una reciente entrevista. La conductora de TV, quien mantuvo una estrecha amistad con el funcionario, no se guardó nada y tiró: "Mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada".

En su editorial habitual, en su programa en Radio Rivadavia, Pérez aclaró que su compromiso profesional es con la verdad y no con los funcionarios de turno. Durante su descargo, fue tajante al definir los límites de la lealtad profesional: "¿Qué es la lealtad? ¿Cubrir? ¿Ser cómplice? No creo en eso".

Además, añadió: "Cuando comenzó la investigación contra Manuel Adorni, tengo la tranquilidad en el corazón de haberle dicho en privado lo mismo que dije en público: que tenía que explicar todo cuanto antes, especialmente por la gente que le había dado su confianza y que creía en él".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2052802423228448797&partner=&hide_thread=false El fin de una amistad: Cristina Pérez recogió el guante y le respondió a Manuel Adorni pic.twitter.com/g4p6CZpqSz — C5N (@C5N) May 8, 2026 El conflicto estalló luego de que Adorni, en diálogo con Alejandro Fantino por el canal Neura, mencionara a una "conductora de noticiero" que se había "horrorizado" por sus viajes al exterior. Según el jefe de Gabinete, esta persona había estado a punto de viajar con él y su pareja, lo que calificó como una "traición personal" al verse cuestionado por alguien de su círculo íntimo en lugar de recibir un mensaje de apoyo. Pérez no solo recogió el guante, sino que confirmó la amistad previa, pero advirtió que "el que avisa no traiciona" y que siempre le dejó claro que su rol es el de periodista, mientras que el de él es el de funcionario.

En ese sentido, la figura televisiva cuestionó el testimonio de Adorni en el canal del streaming: "Nunca aludí ni hablé por terceros ni traté de ensuciarlo a sus espaldas. Siempre dije de frente lo que pensaba", afirmó. Y, dirigiéndose directamente al jefe de Gabinete, agregó: "No fui a hablar con otro aludiendo a vos. Te lo dije a vos de buena fe". Finalmente, Pérez cerró su editorial con una invitación directa a Adorni para que se presente en su mesa de trabajo y responda preguntas "de frente, sin vueltas y con todo respeto". Insistió en que la transparencia es la única salida ante el descontento de quienes lo votaron y hoy se sienten defraudados por su falta de respuestas claras. Para la conductora, el capital político de Adorni, quien supo tener una de las mejores imágenes a nivel nacional, se está diluyendo ante la incapacidad de explicar algo tan simple como el origen de sus fondos. Mirá el descargo de la conductora Cristina Pérez en su programa de radio Embed "Cristina Pérez"



Porque salió con los tapones de punta contra Adorni y reconoció que ella le recomendó que no viajara a Aruba: "En ese momento éramos amigos, pero ahora no se si seguirá considerándome así después de lo que dijo ayer...". https://t.co/sYnfjkp8PS pic.twitter.com/z8N5hPcvJa — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 8, 2026