A estadio lleno, Ricardo Arjona no defraudó a sus fanáticos en una noche mágica

El artista guatemalteco pisó nuevamente suelo argentino donde, sin descanso, hizo vibrar al público al ritmo de las canciones “viejitas” y actuales. Aún restan 10 fechas más en el Movistar Arena para disfrutarlo.

En su gira Lo Que El Seco No Dijo, ﻿Ricardo Arjona anunció 14 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires

Ricardo Arjona volvió a la Argentina para darle a sus fanáticos lo mejor de sí y, en una noche lluviosa y fría, el guatemalteco no defraudó a su público que llenó el Movistar Arena en su cuarta presentación en Buenos Aires.

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Como de costumbre, el artista de carácter internacional desplegó toda su magia donde hizo vibrar a todos los fanáticos que le demostraron, llenando el estadio, que lo estaban esperando para cantar y disfrutar de todas las canciones de su repertorio interminable con puros hits.

La noche empezó con Iluso donde el público estalló al verlo aparecer en escena, pero cuando cantó Ella, la segunda canción tanto el artista como los fans no pudieron sentir la canción a todo dar y con gritos siento cada palabra de la canción como solo Arjona sabe describir.

“ Argentina, buenas noches. Qué lindo es estar acá, con todo lo que eso contiene: mate, carne asada, ustedes, canciones… con todo. Estamos felices de estar acá”, saludó a su público y prosiguió con los hits que no pueden faltar. Previo a comenzar con un breve viaje al pasado comentó: “ Me gusta controlar todo y por eso mandé en los primeros dos shows a gente que se meta entre la gente para escuchar lo que decían ‘puras viejitas cantó hoy’. Entonces al día siguiente lo mandamos a hacer lo mismo porque cambiamos el repertorio y al día siguiente la gente decía ‘puras nuevas cantó’. Entonces decidí que lo mejor que nos puede pasar esta noche es que yo conduzca el barco y vaya sintiendo cómo va la cosa para ir avanzando”.

Y vaya que sí lo hizo. Por su puesto que en ese listado aparecieron los emblemáticos hits como Dime que no, El amor, Te conozco, Historia de un taxi y hasta sorprendió con una del baúl de los recuerdos como lo es Sin daños a terceros.

Embed Así se vivió la cuarta noche de Ricardo Arjona en Buenos Aires



El músico guatemalteco volvió a maravillar al público porteño en la cuarta de las 14 funciones agotadas en el Movistar Arena y reafirmó la conexión única que mantiene con cada uno de sus fans.



Con una… pic.twitter.com/qApTCYqOL9 — C5N (@C5N) May 8, 2026

Ricardo Arjona montó un segundo escenario más cercano al público

En total Ricardo Arjona cantó 28 canciones durante las dos horas de espectáculo, pero lo hizo en dos escenarios distintos que montó en el Movistar Arena: el segundo, puesto de frente al principal fue pegado a las gradas del fondo para estar más cerca tanto él con su público como ellos con él.

Ahí fue que contó con la ayuda de los presentes para elegir el repertorio ya que antes del que comenzara la noche épica en las pantallas le pedían “Pídanle una canción al Seco”. A ti, Desnuda, Pingüinos en la cama fueron los más pedidos y no faltó la canción “más porteña de todas”, tal como lo describió el propio guatemalteco: Marta.

Estando allí pudo mirar y leer todos los carteles donde vio uno que le llamó la atención y cuando deleitó a todos con Señora de las cuatro décadas recordó ese momento. “Marido e hijos en platea. Yo en modo 4 décadas”, decía la pancarta de una fan que estuvo presente junto a su marido, sus tres hijos y una nueva.

“Mira que yo soy abrazador, ¿le das permiso? Yo ya te advertí”, le dijo Arjona al marido de la mujer para invitarla subir al escenario: “Ven para aquí”, le dijo y así fue la noche inolvidable.

Durante el show, obviamente no faltó Santos Pecados y prosiguió con Fuiste Tú, Minutos y Mujeres, entre otras, donde sin dudas no defraudó a los presentes que por dos horas se olvidaron del frío de Buenos Aires.

Ricardo Arjona Movistar Arena Ricardo Arjona hizo vibrar a sus fanáticos que llenaron el Movistar Arena Fenix Entertainment

Ricardo Arjona deja sin sillas al Movistar Arena

Cuando anunció su gira por Argentina, Ricardo Arjona había puesto a la venta las entradas de solo dos shows, pero debido a la alta demanda del público, el artista internacional no pudo dejar de darles el gusto a los fans y en total tendrá 14 presentaciones en el Movistar Arena donde rompió con todos los parámetros con doce sold outs y dos fechas por agotar.

En el medio de sus actuaciones en Capital Federal, estará junto al público cordobés el próximo 14 d mayo en el Estadio Instituto, para luego retornar a Buenos Aires y concluir su gira por suelo argentino.