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Estalló la guerra entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias: "La vi engañando a su marido con..."

La panelista de Puro Show dio detalles de una escena de alto voltaje de la conductora en su lugar de trabajo.

La conductora fue apuntada como la protagonista de una infidelidad.

La conductora fue apuntada como la protagonista de una infidelidad.

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Los rumores de infidelidad de Yanina Latorre con su marido, el periodista Diego Latorre, fueron revelados por Fernanda Iglesias con un comentario lapidario: "La vi engañando a su marido con un productor".

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La mediática fue más allá y dio detalles de la supuesta relación entre la conductora de SQP y un compañero de trabajo: "Tienen confianza de dos que ya cog...", disparó en un vivo de Instagram.

La panelista de Puro Show no se guardó nada y aseguró que elle fue testigo del hecho: "Este chisme se viene diciendo hace mucho en ese lugar de trabajo. Yo veía que había mucho abrazo, mucha cosita".

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En febrero de 2026, Latorre confesó en Intrusos que le fue infiel a Diego Latorre en el pasado, tras años de especulaciones y tras haber perdonado ella la infidelidad de él con Natacha Jaitt en 2017. Lo describió su aventura como un acto de "venganza" y afirmó que, tras 30 años, estas situaciones se perdonan para cuidar la familia.

La escena de Yanina Latorre y el productor

Fernanda Iglesias hizo un detalle de la escena que vivió la conductora de Sálvese quien pueda, en América TV, con un productor del ciclo: Él le metió la mano por la espalda y se la metió en la cola, lo vimos todos". El comentario suma un episodio más a la pelea entre ambas periodistas. Hasta el momento, la mujer de Diego Latorre no hizo ningún descargo oficial.

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