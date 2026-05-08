Estalló la guerra entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias: "La vi engañando a su marido con..." La panelista de Puro Show dio detalles de una escena de alto voltaje de la conductora en su lugar de trabajo. + Seguir en







La conductora fue apuntada como la protagonista de una infidelidad. Redes sociales

Los rumores de infidelidad de Yanina Latorre con su marido, el periodista Diego Latorre, fueron revelados por Fernanda Iglesias con un comentario lapidario: "La vi engañando a su marido con un productor".

La mediática fue más allá y dio detalles de la supuesta relación entre la conductora de SQP y un compañero de trabajo: "Tienen confianza de dos que ya cog...", disparó en un vivo de Instagram.

La panelista de Puro Show no se guardó nada y aseguró que elle fue testigo del hecho: "Este chisme se viene diciendo hace mucho en ese lugar de trabajo. Yo veía que había mucho abrazo, mucha cosita".

Embed FERNANDA IGLESIAS CONTÓ QUE YANINA LATORRE LE ES INFIEL A DIEGO LATORRE CON UN PRODUCTOR: "En una fiesta el le pasa la mano por la espalda y después se la mete por el orto". pic.twitter.com/WFEWZu45Ar — Real Time (@RealTimeRating) May 8, 2026

En febrero de 2026, Latorre confesó en Intrusos que le fue infiel a Diego Latorre en el pasado, tras años de especulaciones y tras haber perdonado ella la infidelidad de él con Natacha Jaitt en 2017. Lo describió su aventura como un acto de "venganza" y afirmó que, tras 30 años, estas situaciones se perdonan para cuidar la familia.