¿Y Armani? River tiene en la mira un arquero "ataja penales"

Se trata de un futbolista uruguayo de 27 años que juega en Portugal y reconoció el interés del equipo de Núñez de cara al próximo semestre. "Me entusiasma", afirmó.

Debutó con 18 años Wanderers para luego pasar a préstamo a Tacuarembó donde disputó dos partidos por Copa Libertadores y 13 por el torneo local con 5 vallas invictas. Su desempeño permitió su regresó al club de origen donde jugó 130 partidos y en 41 oportunidades mantuvo su arco en cero. Luego fue vendido al club portugués donde es titular y se ganó el puesto rápidamente.

arruabarrena.jpg Ignacio de Arruabarrena juega en Arouca de Portugal y es apuntado por el club de Núñez de cara al próximo mercado de pases.

El arquero finaliza su contrato con el club europeo el 30 de junio, y desde la secretaria técnica del Millonario, a cargo de Leonardo Ponzio, se iniciaron conversaciones con Alejandro de Arruabarrena, padre y representante del futbolista.

"Estoy al tanto del interés de River, sé que existieron algunas averiguaciones que me contó mi padre. La verdad que no sé mucho más. Ahora estoy atajando en Arouca y tengo contrato hasta junio. Hemos hablando del tema de la renovación, pero todavía no hemos concretado", aseguro Ignacio de Arruabarrena en una entrevista por Radio La Red acerca la posibilidad de llegar a River.