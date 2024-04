En la previa al Superclásico, Franco Armani renovó contrato con River hasta 2026

Armani brindó una conferencia de prensa en la institución, junto al presidente Jorge Brito y el vicepresidente Matías Patanian, expuso su reacción por extender el vínculo por dos años: "A seguir, como dijo Jorge (Brito), no suelo decir la palabra cómodo porque puede referirse a que uno está relajado y no me gusta decir eso. A lo que aspiro y a lo que sueño, lo que le digo a mis compañeros, es que vayamos por todos los objetivos que tenemos por cumplir. No hay que conformarse, hay que seguir por más sueños y ojalá se puedan cumplir".

Ojalá el domingo salgan las cosas bien y podamos clasificar Ojalá el domingo salgan las cosas bien y podamos clasificar

Por último, se refirió al duelo contra el Xeneize por un lugar en las semifinales del torneo: "Lo que se viene es importantísimo. Sabemos lo que significa jugar contra el clásico rival y más en estas instancias finales. A prepararse de la mejor manera esta semana, a disfrutarla. Hay que vivirla de buena manera, el grupo la vive de buena manera. Es un grupo de personas buenísimas, muy unido y vivimos las semanas previas con alegría".

La publicación de River en redes sociales