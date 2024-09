Video: la curiosa pregunta de Franco Colapinto a la periodista con la que coqueteó en la Fórmula 1

"¿Vos no lloraste?", le preguntó Franco Colapinto a Christine Giampaoli Zonca.

El piloto pilarense se reencontró con la notera en la zona mixta de prensa donde protagonizó un nuevo acercamiento. Al ver la emoción de su equipo y familiares en el paddock del Gran Premio de Bakú, Colapinto no perdió la oportunidad y entre risas le consultó a Christine sus sensaciones tras la clasificación: “¿Vos no lloraste? A mí me contaron que vos lloraste, que una lagrimita se te cayó".