Quién es Christine Giampaoli Zonca, la periodista que Franco Colapinto intentó conquistar en plena entrevista

La notera de 30 años le hizo unas preguntas al corredor argentino y este la interrumpió para halagar su tarea. “Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos”, manifestó.

El piloto argentino que debutará de manera oficial en Fórmula 1, Franco Colapinto, fue entrevistado por Christine Giampaoli Zonca, una periodista reconocida en el ámbito de automovilismo, y no perdió el tiempo . Intentó conquistarla con algunas frases, pero ¿quién es la notera?

Luego estuvo en el Campeonato de España y la Baja 1000 americana. Pero acompañó su vocación con su trabajo como notera y comentarista de la televisión. Formó parte del Sport Mediaset para la Fórmula E en Italia. Pero en 2024 tuvo una relación con Thibaut Courtois.

Otro de sus sueños era participar en el Dakar y este año lo hizo con el equipo TC Racing y quedó en el lugar N°13 lugar con un tiempo toal de 70 horas, 57 minutos y 22 segundos en la categoría SSV con un T4.

Fórmula 1: Franco Colapinto intentó conquistar a una periodista en plena entrevista

El piloto argentino Franco Colapinto, que fue confirmado por Williams Racing para correr en la Fórmula 1, intentó conquistar a una periodista en plena entrevista previo a su debut en el Gran Premio de Italia. Protagonizó un ida y vuelta viral en redes sociales con la notera Christine Giampaoli Zonca. "Tenía muchas ganas que me hagas una nota vos", le señaló.

Todo se inició cuando el oriundo de Pilar se predispuso a ser entrevistado por Christine para el canal DAZN. "¿Estarás en una nube Imagino", le consultó en un primer momento la periodista sobre su arribo a la máxima categoría del autonomismo.

Porque se encaró a una periodista en plena entrevista. pic.twitter.com/EGowpK1sui — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 29, 2024

"Si estoy en una nube", respondió rápidamente Colapinto que inmediatamente le expresó su felicidad de ser entrevistado por ella: "Gracias por hacer una nota, tenía muchas ganas de que hagas una nota vos, me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, quería reírme un poco".

"Gracias, la verdad de que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho este chico me cae bien", le retrucó entre risas Christine.