23 de mayo de 2026 Inicio
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Flavio Briatore celebró la clasificación de Franco Colapinto en Canadá: "Todo puede pasar"

El asesor ejecutivo de Alpine se mostró satisfecho por el desempeño del argentino y redobló la apuesta para la carrera del domingo en el circuito Gilles Villeneuve: "Trabajaremos para que los dos autos lleguen a los puntos".

Por
El italiano

El italiano, dueño del equipo Alpine, se mostró satisfecho por lo hecho por Colapinto.

Franco Colapinto volvió a demostrar que está a la altura de la máxima categoría del automovilismo mundial con una actuación sólida en el Circuito Gilles Villeneuve. El piloto argentino logró meterse en la Q3 y se clasificó en el 10° lugar para la carrera principal del Gran Premio de Canadá, superando a su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, quien largará desde la 14° posición. Los elogios de las autoridades de Alpine no tardaron en llegar y tanto Flavio Briatore, asesor ejecutivo, como Steve Nielsen, director del equipo, no dudaron en felicitar al bonaerense.

El piloto de 22 años fue de menor a mayor en la primera jornada en Canadá.
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El asesor ejecutivo y líder de la escudería no escatimó en elogios y utilizó sus redes sociales para bancar fuerte al argentino: "Otro top ten para Alpine. El equipo trabajará duro para asegurarse de que estamos en una posición de anotar puntos tanto con Franco Colapinto como con Pierre Gasly". Además, el histórico dirigente italiano lanzó una frase que alimenta la ilusión de todos los fanáticos: "Con lluvia en el horizonte, cualquier cosa puede pasar en la carrera".

colapinto briatore instagram

En la misma sintonía se mostró Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, quien destacó el trabajo de Colapinto. "Franco ha vuelto a hacer un gran trabajo al clasificarse para la Q3 y ahora ocupa una posición competitiva en la parrilla para mañana. Su ritmo en la carrera Sprint fue muy bueno y, de haber tenido ayer un día más tranquilo con un mejor resultado en la clasificación de Sprint, estamos seguros de que habría estado en la lucha por los puntos", remarcó sobre el argentino.

Sin embargo, reflejó el malestar de Pierre Gasly por no poder encontrarse cómodo con el auto: "En cuanto a Pierre, probamos algunas modificaciones en la configuración y cambiamos algunos componentes aerodinámicos para intentar que se sintiera más cómodo en el coche. Aunque ha mejorado ligeramente, está claro que todavía no se siente a gusto con el paquete tal y como está, y debemos seguir investigando para entender por qué, ya que sin duda es inusual verle tan lejos de donde esperamos que esté".

La confianza de Colapinto está por las nubes luego de haber finalizado también en el noveno puesto de la carrera Sprint, tras una remontada espectacular en la que largó 13° y realizó sobrepasos notables sobre el pasto a pilotos de la talla de Carlos Sainz. "Muy feliz. Mi vuelta de Q3 fue muy buena. Creo que en carrera estamos competitivos y podemos ir al límite", confesó el argentino. El piloto buscará este domingo superar su mejor marca histórica, que fue el séptimo lugar obtenido recientemente en el Gran Premio de Miami.

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Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio De Canadá

Domingo 24 de mayo

  • Carrera principal (70 vueltas): 17 de Argentina

Dónde ver el Gran Premio de Canadá

El Gran Premio de Canadá podrá verse en Argentina por Fox Sports y la plataforma Disney+.

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