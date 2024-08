Fórmula 1: Franco Colapinto intentó conquistar a una periodista en plena entrevista

El piloto oriundo de Pilar, que fue confirmado por Williams para correr en la máxima categoría, fue entrevistado por Christine Giampaoli Zonca, con quien protagonizó un ida y vuelta viral en la previa a su debut en Monza. "Tenía muchas ganas que me hagas una nota vos", le señaló.

"Si estoy en una nube", respondió rápidamente Colapinto que inmediatamente le expresó su felicidad de ser entrevistado por ella: "Gracias por hacer una nota, tenía muchas ganas de que hagas una nota vos, me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, quería reírme un poco".

"Gracias, la verdad de que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho este chico me cae bien", le retrucó entre risas Christine.

El ida y vuelta entre ellos continuó con una nueva consulta por parte de Colapinto quien visiblemente nervioso le preguntó "¿Cuál entrevista habrás visto? uhh". "Te lo cuento luego, ahora no creo que se pueda grabar", sentenció Christine.

Franco Colapinto debuta en Fórmula 1: cuándo corre y dónde verlo

El piloto argentino debutará en el Gran Premio de Italia el domingo 1 de septiembre desde las 10 (hora argentina). La carrera podrá verse en vivo desde nuestro país mediante la plataforma de streaming de Disney+ Premium.

La palabra de Colapinto tras confirmarse su llegada a la Fórmula 1

Apenas conoció la noticia, el piloto argentino expresó: “Es un honor hacer mi debut en la Fórmula 1 con Williams; de esto están hechos los sueños. El equipo tiene una historia increíble y una misión de volver al frente, de la cual no puedo esperar a ser parte".

"Llegar a la F1 a mitad de temporada será una enorme curva de aprendizaje, pero estoy preparado para el desafío y estoy completamente concentrado en trabajar tan duro como pueda con Alex y el equipo para que sea un éxito", sostuvo, consigna la información de ESPN.

Por su parte, James Vowles, director del equipo, opinó: “Reemplazar a un piloto a mitad de temporada no es una decisión que hayamos tomado a la ligera, pero creemos que esto le da a Williams la mejor oportunidad de competir por puntos durante el resto de la temporada".

"Acabamos de introducir una gran mejora en el coche y necesitamos maximizar cada oportunidad de sumar puntos en una batalla notablemente reñida en el mediocampo. También creemos en invertir en nuestros pilotos jóvenes en la Williams Racing Driver Academy, y Franco está teniendo una oportunidad fantástica de demostrar de lo que es capaz en las últimas nueve rondas de la temporada. Sé que Franco tiene una gran velocidad y un enorme potencial, y esperamos ver lo que puede hacer en la Fórmula 1", concluyó.