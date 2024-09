Video: el exabrupto de Franco Colapinto para celebrar la clasificación en el GP de Azerbaiyán

El piloto de Pilar no pudo contenerse al momento expresar su felicidad por terminar noveno en la qualy que lo deja en un posición expectante de cara a la carrera del domingo en el circuito callejero de Bakú.

Franco Colapinto sigue dando que hablar en la Fórmula 1: tras su buena actuación en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, largará noveno en la carrera del domingo, el piloto pilarense no pudo contener su alegría y protagonizó un exabrupto al momento de celebrar junto a su equipo.

Su equipo le respondió que estaba haciendo un “buen trabajo”, mientras que Franco seguía demostrando su felicidad: "Vamos carajo, vamos carajo".

Franco gritando "VAMOS LA CON* DE SU MADRE"

El piloto argentino cerró un sábado histórica: frenó el cronómetro en 1m42s530, avanzando a la Q3 y quedó a 1s165 del piloto de Ferrari Charles Leclerc, quien arrancará en el primer lugar.

Su actuación adquiere mayor importancia ya que es la primera vez en la temporada que Williams logra tener a sus dos pilotos en Q3.

Qué dijo Franco Colapinto tras su buena actuación en al clasificación del GP de Azerbaiyán

Una vez finalizada la clasificación, el piloto de Pilar se mostró contento y sorprendido por haber terminado en la Q3: "No lo esperaba, tengo que agradecerle a los mecánicos porque si pude levantar fue gracias a ellos. Intentamos hacer un cambio de set up que no salió porque podría haber terminado séptimo u octavo, pero estoy muy contento".

Embed "ENTRAR EN Q3 NO SE SI LO ESPERÁBAMOS. ESTOY MUY AGRADECIDO CON TODOS LOS MECÁNICOS". Franco Colapinto y el análisis de su buen sábado con el noveno lugar en la clasificación.



Toda la #Formula1 en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/cIkIlUcCuV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2024

Si bien la puntuación fue cambiando a lo largo de los años, para esta temporada, quienes podrán sumar serán finalicen el evento entre los 10 primeros puestos. Cabe recordar que en su primera carrera de Fórmula 1, Colapinto de 21 años se ubicó 12° en el circuito de Monza.