Así fue la reacción de la esposa de Tim Payne al escuchar la cumbia argentina que le dedicaron al futbolista

La historia viral de Tim Payne sumó un nuevo capítulo que volvió a sacudir las redes sociales en la previa al Mundial 2026 . Luego de convertirse inesperadamente en uno de los jugadores más comentados del planeta gracias a una campaña impulsada por fanáticos argentinos, el defensor de Nueva Zelanda quedó nuevamente en el centro de la escena cuando su esposa, Michelle Peters , escuchó por primera vez la cumbia “No Payne, No Gain” , una canción creada especialmente en su honor.

El tema, compuesto por el creador de contenido Che Soy Juan , transformó el fenómeno viral en una auténtica tendencia internacional y llevó el nombre del futbolista a millones de usuarios que hasta hace apenas unos días desconocían por completo su existencia.

La reacción de Michelle no tardó en viralizarse. La fotógrafa costarricense compartió un video desde un automóvil mientras cantaba y bailaba la canción dedicada a su marido , dejando en evidencia que entendió perfectamente el humor y la creatividad que caracteriza a las comunidades argentinas en redes sociales.

El registro acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas y provocó una catarata de comentarios de usuarios argentinos que celebraron su espontaneidad. Entre risas, Peters aseguró que no podía dejar de escuchar el tema y destacó la cantidad de mensajes ingeniosos que acompañaron el fenómeno digital.

El impacto de la canción se produjo en medio de una explosión mediática sin precedentes para Payne. Según distintos reportes publicados este lunes, el lateral neozelandés ya superó los cuatro millones de seguidores en Instagram, una cifra impensada para un futbolista que apenas contaba con unos pocos miles de seguidores antes de que comenzara la campaña encabezada por el influencer argentino Valen Scarsini. Lo que nació como una búsqueda del “jugador menos conocido del Mundial” terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas de la previa de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras las redes continúan multiplicando memes, canciones y videos relacionados con el defensor, Payne mantiene el foco en la preparación de la selección neozelandesa para su debut mundialista. El combinado oceánico integrará el Grupo G y tendrá su estreno el próximo 15 de junio frente a Irán en Los Ángeles.

Quién es Michelle Peters, la esposa de Tim Payne

Michelle Peters es una fotógrafa profesional nacida en Costa Rica que actualmente reside en Wellington, Nueva Zelanda, junto a Tim Payne. Aunque hasta hace pocos días mantenía un perfil relativamente bajo en las redes sociales, su nombre comenzó a multiplicarse en medios internacionales debido a la explosión viral que rodea al defensor neozelandés. Su participación activa en publicaciones relacionadas con la campaña argentina la transformó rápidamente en una figura reconocida dentro del fenómeno digital que envuelve al futbolista.

Michelle Peters y Tim Payne 1 La fotógrafo y el futbolista atraparon al público argentino en redes.

Su origen latinoamericano resultó determinante para interpretar rápidamente el tono humorístico detrás de la movida impulsada por los usuarios argentinos. Mientras Payne intentaba comprender por qué su cuenta crecía a una velocidad récord, Michelle fue una de las primeras personas en explicar públicamente el significado cultural de los memes, las canciones y las bromas que comenzaron a llegar desde distintos rincones de Sudamérica. Esa cercanía cultural le permitió conectar de manera natural con la audiencia hispanohablante que adoptó al jugador como un personaje central de la previa mundialista.

En una de sus publicaciones más comentadas, Peters escribió una frase que rápidamente se viralizó entre los seguidores de Payne: “Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí”. El mensaje fue interpretado como una muestra de complicidad con los fanáticos argentinos y reforzó aún más el vínculo emocional que se generó alrededor de la pareja. Además, agradeció el cariño recibido y pidió, entre bromas, que continuaran cuidando al defensor durante esta inesperada etapa de popularidad global.