El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

El técnico del Fortín cuestionó dijo que el reconocimiento tendría que ser retroactivo y estar acompañado por un premio económico.

La sorpresiva creación del “Trofeo al Campeón de Liga”, otorgado por la Liga Profesional a Rosario Central por haber sumado la mayor cantidad de puntos entre las 32 fechas del Apertura y el Clausura 2025, provocó polémica dentro del fútbol argentino. El reconocimiento apareció sin aviso, con el torneo en curso y los octavos por comenzar el fin de semana.

Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.
En ese clima, Guillermo Barros Schelotto fue consultado en conferencia de prensa y no esquivó la polémica. “No sé cuál será el sentido”, respondió el técnico de Vélez cuando le preguntaron por la decisión del Comité Ejecutivo. “Quizás se quiere utilizar ese título como un reconocimiento para el que más puntos saca. En Estados Unidos existe la Supporters’ Shield y tiene un valor. Pero acá no había nada. Ahora lo hay… bueno, con el tiempo capaz tenga un reconocimiento”.

El entrenador fue más allá y planteó las inconsistencias del anuncio: “¿Le pagan también? Tienen que tener un premio. Los jugadores y los técnicos también. Hay que pagar eso. Además, tiene que ser retroactivo y darle una estrella a Vélez”.

Mientras el Fortín observa con cautela el nuevo escenario, en Rosario celebran. Según explicó el presidente canalla, Gonzalo Belloso, la intención es reponer la figura del campeón anual.

“Es un plan que viene de hace varios años. De acá al futuro, este torneo se suma al Apertura, Clausura, a la Copa de Campeones y vuelve el campeón anual. Se reconoció al actual, eso es lo que pasó hoy. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie y solo perdió dos partidos en el año”, afirmó tras la reunión en AFA.

La delegación auriazul, con el DT Ariel Holan, el arquero Jorge Broun y Ángel Di María, se enteró del premio pocas horas antes. “Nos enteramos anoche. Íbamos a entrenar a la mañana y pasamos la práctica a la tarde”, admitió Holan. Broun, trofeo en mano, defendió el reconocimiento: “Esto ya está: es la estrella del torneo largo, la Tabla Anual”.

