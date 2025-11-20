Ángel Di María celebró el título con Rosario Central: "La gloria no tiene precio" El Fideo destacó la copa que la AFA le entregó a la Canalla por finalizar primero en la tabla anual de la temporada de 2025. Se trata de su primera estrella en el fútbol argentino. Por







El futbolista Ángel Di María celebró su primer título en Rosario Central luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregara un trofeo al Canalla por terminar en la primera posición de la tabla anual en la temporada 2025.

En su cuenta de la red social Instagram, Di María publicó una imagen en la que se lo observa abrazado a sus compañeros en Rosario Central para festejar la copa entregada por la AFA. "La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central", escribió Fideo.

El equipo santafesino fue reconocido como el mejor equipo de la temporada 2025, ya que terminó en el primer puesto de la tabla anual con 66 unidades luego de que obtuviera 18 triunfos, 12 empates y 2 derrotas. Pese a que clasificó a los playoffs del torneo Clausura, no cosechará más puntos en la general ya que los resultados de la fase final no se consideran en esa tabla.

La entrega de la copa se produjo en el marco de una reunión del Comité Ejecutivo de la entidad madre del fútbol argentino realizado en el predio de Lionel Andrés Messi donde también asistieron el presidente de la institución rosarina, Gonzalo Belloso, Di María y el entrenador Ariel Holan.

"Es un plan que viene hace varios años el de volver a incorporar al campeón anual, de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones y volverá a estar el Campeón Anual y se reconoció al actual", afirmó Belloso en diálogo con TNT Sports.

Luego agregó: "Super merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y orgullosos. Es una copa que faltaba, el fútbol argentino necesitaba tener de nuevo este torneo anual". Los líderes de la tabla anual que no fueron campeones ni sumaron un título durante los torneos cortos 1992/1993: River (campeones Boca y Vélez).

2002/2003: Boca (campeones River e Independiente).

2006/2007: Boca (campeones Estudiantes y San Lorenzo).

2007/2008: Boca (campeones Lanús y River).

2008/2009: Lanús (campeones Boca y Vélez).

2013/2014: Boca y Vélez (campeones San Lorenzo y River).