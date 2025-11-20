20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ángel Di María celebró el título con Rosario Central: "La gloria no tiene precio"

El Fideo destacó la copa que la AFA le entregó a la Canalla por finalizar primero en la tabla anual de la temporada de 2025. Se trata de su primera estrella en el fútbol argentino.

Por
Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.

Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.

X (@LigaAFA)

El futbolista Ángel Di María celebró su primer título en Rosario Central luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregara un trofeo al Canalla por terminar en la primera posición de la tabla anual en la temporada 2025.

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central
Te puede interesar:

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

En su cuenta de la red social Instagram, Di María publicó una imagen en la que se lo observa abrazado a sus compañeros en Rosario Central para festejar la copa entregada por la AFA. "La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central", escribió Fideo.

El equipo santafesino fue reconocido como el mejor equipo de la temporada 2025, ya que terminó en el primer puesto de la tabla anual con 66 unidades luego de que obtuviera 18 triunfos, 12 empates y 2 derrotas. Pese a que clasificó a los playoffs del torneo Clausura, no cosechará más puntos en la general ya que los resultados de la fase final no se consideran en esa tabla.

Embed - Angel Di Maria en Instagram: "La gloria no tiene precio . Campeón de liga 2025 . Vamos Central "
View this post on Instagram

La entrega de la copa se produjo en el marco de una reunión del Comité Ejecutivo de la entidad madre del fútbol argentino realizado en el predio de Lionel Andrés Messi donde también asistieron el presidente de la institución rosarina, Gonzalo Belloso, Di María y el entrenador Ariel Holan.

"Es un plan que viene hace varios años el de volver a incorporar al campeón anual, de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones y volverá a estar el Campeón Anual y se reconoció al actual", afirmó Belloso en diálogo con TNT Sports.

Luego agregó: "Super merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y orgullosos. Es una copa que faltaba, el fútbol argentino necesitaba tener de nuevo este torneo anual".

Los líderes de la tabla anual que no fueron campeones ni sumaron un título durante los torneos cortos

  • 1992/1993: River (campeones Boca y Vélez).
  • 2002/2003: Boca (campeones River e Independiente).
  • 2006/2007: Boca (campeones Estudiantes y San Lorenzo).
  • 2007/2008: Boca (campeones Lanús y River).
  • 2008/2009: Lanús (campeones Boca y Vélez).
  • 2013/2014: Boca y Vélez (campeones San Lorenzo y River).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este jugador participó del histórico scudetto del Nápoli en 2023.

La historia que sorprende al fútbol: pasó de recorrer basureros y limpiar canoas a ser un goleador temible

Centralterminó primero en la Tabla Anual, por los puntos obtenidos en el Apertura yClausura 2025

Rosario Central sumó una estrella por terminar primero en la tabla anual: los mejores memes

Rosario Central festejando la copa que le entregó la AFA. 

La AFA le entregó un trofeo de campeón a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual

Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se sorteó el repechaje para el Mundial 2026: cómo quedaron los cruces

El técnico avanzó desde esfuerzos mínimos hasta sesiones intensas.

La impresionante transformación de un entrenador de fútbol: bajó 41 kilos en 6 meses

Rating Cero

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.
play

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

La imagen los mostró tomando un café en un bar porteño, en un plan relajado y cotidiano.

La nieta de Susana Giménez confirmó su relación con un jugador de Boca: de quién se trata

La ficción que tanto se ha mencionado a lo largo de este artículo se llama Ausente, y su reciente llegada al catálogo de Netflix ha despertado nuevamente el interés por los thrillers psicológicos.
play

Thriller psicológico: de qué se trata Ausente, la serie que está siendo cada vez más vista en Netflix

Netflix estrenó una miniserie de ficción basada en una verdadera revista para adultos y sorprendió a todos: ¿cuál es?
play

Esta miniserie de ficción pero basada en una verdadera revista para adultos sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix
play

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix: de cuál se trata

Celis y Medina se conocieron en Gran Hermano y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Thiago Medina reveló cómo está el vínculo con Daniela Celis: "Dormimos..."

últimas noticias

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Tormentas en el AMBA: se activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Hace 38 minutos
El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

Hace 47 minutos
Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

Hace 51 minutos
play
El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

Hace 1 hora
Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.

Ángel Di María celebró el título con Rosario Central: "La gloria no tiene precio"

Hace 1 hora