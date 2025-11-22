22 de noviembre de 2025 Inicio
Tras más de 900 días sin jugar en su estadio por obras, el equipo blaugrana volvió a su casa, y a los 10 minutos del partido ante Athletic de Bilbao el público coreó el nombre del crack rosarino, quien visitó el lugar hace pocas semanas y habló sobre la posibilidad del retorno.

Messi y una infinidad de grandes momentos vividos en Barcelona

Messi y una infinidad de grandes momentos vividos en Barcelona, cuyos hinchas no lo olvidan.

Barcelona volvió este sábado al Camp Nou y recibió a Athletic de Bilbao luego de más de dos años de no jugar en su cancha, que se encuentra todavía en obras para poder albergar a 105 mil personas. A los 10 minutos del partido, el público empezó a corear por la última gran estrella de la casa, Lionel Messi, quien visitó el estadio a comienzos de noviembre.

A tres años de la derrota en el Mundial Qatar 2022, pero que transformó la historia de la Scaloneta
Argentina campeón de Qatar 2022: el golpe en el debut que fortaleció a la Scaloneta para ganar la tercera estrella

El astro rosarino se hizo un tiempo entonces para visitar el Camp Nou durante la noche y dejó un guiño a los hinchas del conjunto culé. ¿Se cumplirá su deseo? "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", comenzó el texto en su cuenta de Instagram, acompañado de fotos y videos.

El mismo tiempo expresó un deseo que más de uno querrá que se cumpla próximamente: "Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".

En diálogo con Catalunya Radio, el presidente culé, Joan Laporta, fue tajante al momento de responder sobre un eventual regreso: "Por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios poco realistas".

Más allá de la polémica por el regreso del crack, Barcelona volvió este sábado a su casa luego de más de 900 días de su último partido. Mientras continúan las obras en su anillo superior, las autoridades de la ciudad habilitaron la cancha con un aforo limitado de 45 mil personas.

Mientras tanto, el club jugó sus partidos de local en el Estadio Olímpico de Barcelona, con 55 mil asientos, ubicado en lo alto de una colina con vistas a la ciudad.

El pedido de los hinchas de Barcelona por Lionel Messi

Cuando se jugaban 10 minutos del partido ante los vascos, los hinchas de Barcelona comenzaron a corear "Messi, Messi", como en los buenos tiempos en los que el capitán argentino hacía las delicias de la tribuna catalana y forjaba una historia de amor que ni el tiempo ni la desprolija salida del club lograron borrar.

En ese momento, el marcador ya estaba 1 a 0 en favor del local gracias al gol del polaco Robert Lewandowski, quien pasó a la historia como el primer anotador de la nueva era del estadio blaugrana. A la postre, Barcelona se impuso por 4 a 0.

