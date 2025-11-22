Video: en el regreso del Barcelona al Camp Nou, los hinchas pidieron por Lionel Messi Tras más de 900 días sin jugar en su estadio por obras, el equipo blaugrana volvió a su casa, y a los 10 minutos del partido ante Athletic de Bilbao el público coreó el nombre del crack rosarino, quien visitó el lugar hace pocas semanas y habló sobre la posibilidad del retorno. Por







Messi y una infinidad de grandes momentos vividos en Barcelona, cuyos hinchas no lo olvidan.

Barcelona volvió este sábado al Camp Nou y recibió a Athletic de Bilbao luego de más de dos años de no jugar en su cancha, que se encuentra todavía en obras para poder albergar a 105 mil personas. A los 10 minutos del partido, el público empezó a corear por la última gran estrella de la casa, Lionel Messi, quien visitó el estadio a comienzos de noviembre.

El astro rosarino se hizo un tiempo entonces para visitar el Camp Nou durante la noche y dejó un guiño a los hinchas del conjunto culé. ¿Se cumplirá su deseo? "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", comenzó el texto en su cuenta de Instagram, acompañado de fotos y videos.

El mismo tiempo expresó un deseo que más de uno querrá que se cumpla próximamente: "Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".

En diálogo con Catalunya Radio, el presidente culé, Joan Laporta, fue tajante al momento de responder sobre un eventual regreso: "Por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios poco realistas".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) Más allá de la polémica por el regreso del crack, Barcelona volvió este sábado a su casa luego de más de 900 días de su último partido. Mientras continúan las obras en su anillo superior, las autoridades de la ciudad habilitaron la cancha con un aforo limitado de 45 mil personas.