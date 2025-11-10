El guiño de Lionel Messi a Barcelona: ¿confirmó su regreso? El campeón del mundo subió una serie de fotos y videos donde se lo ve visitando las remodelaciones del Camp Nou. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz”, aseguró. Por







Messi llegó a España para jugar un amistoso con la Selección, pero antes pasó por el Camp Nou Instagram

Lionel Messi llegó a España para sumarse a la Selección argentina para el amistoso ante Angola, pero el campeón del mundo sorprendió con una visita inesperada al estadio de Barcelona y quedó registrado en sus redes sociales.

El actual jugador del Inter Miami se hizo un tiempo, por la noche, para visitar el Camp Nou que aún sigue en remodelación y dejó un guiño a los hinchas del conjunto culé. ¿Se cumplirá su deseo? “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, comenzó el posteo acompañada de fotos y videos.

El mismo tiempo expresó un deseo que más de uno querrá que se cumpla próximamente: “Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

Embed - Leo Messi on Instagram: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo… " View this post on Instagram La publicación del campeón del mundo es un mensaje directo sobre su frustrada despedida del club, que se debió a diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta. Días atrás, el propio Laporta había hablado de organizar “un partido homenaje” para Messi con el estadio lleno, como una “hermosa manera de inaugurar el Camp Nou”.

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami: "Está en casa" Pese a que Lionel Messi aún tengo el sueño de regresar a Barcelona para volver a ser un jugador de primera, a fines de octubre el capitán de renovó su contrato con Inter Miami, según confirmó la misma institución, después de algunos meses de especulaciones de cuál será el futuro del argentino. “Está en casa”, señalaron.