El Barça fue fundamental en la carrera de La Pulga pero, en sus inicios, otro equipo español estuvo interesado en sumarlo a sus filas. Qué pasó y por qué no prosperó.

La carrera de Lionel Messi es impensable sin el Barcelona, club que lo formó y en el que jugó la mayor parte de su carrera. Sin embargo, la historia estuvo cerca de ser muy distinta, según reveló un excompañero de La Pulga, ya que un rival histórico del club catalán quiso ficharlo.

La sorpresiva decisión de Manchester City con el Diablito Echeverri: en River se ilusionan con su regreso

Ocurrió en 2005, después del Mundial Sub 20 que ganó la Selección argentina, en el que Messi tuvo una actuación consagratoria. En ese equipo también estaba Pablo Zabaleta, por ese entonces jugador del Espanyol de Barcelona. "El Espanyol se movió, obviamente", contó el defensor al Post United.

"Messi, después de ese Mundial que había hecho, de alguna manera no podía volver a jugar en el juvenil o en el filial del Barça. Era un jugador para ir directamente con el primer equipo del Barcelona", recordó. Sin embargo, había un problema: el club blaugrana "tenía todas las plazas de jugadores extracomunitarios ocupadas".

En ese contexto, "vienen dirigentes del club y me preguntan: 'Ya que tú tienes relación con él, ¿crees que podemos hacer algo como para que Messi pueda venir a jugar al Espanyol?'". El club blanquiazul sabía que se trataba de un jugador único, pero nunca llegó a hacer una oferta formal.

"El Barça se movió de una forma tan rápida que no dio ni medio centímetro a que eso pudiera hacerse realidad. No iban a dejar pasar una situación de esa magnitud, de perder a un jugador como Leo para que se pudiera ir a otro equipo, al máximo rival de la ciudad", explicó Zabaleta.

Finalmente, el Barcelona incorporó a Messi al primer equipo y se encargó de blindarlo porque sabía "que si tenían al mejor jugador, a un jugador de la magnitud de Messi, no podían perderlo. Tenía que ir directamente al primer equipo porque iban a ser mejores con él dentro de la plantilla. No hubo manera de que Leo pudiera salir en ese momento del Barça", lamentó el defensor.

Los números de Lionel Messi en Barcelona

Lionel Messi jugó en el Barcelona entre 2004 y 2021. Durante 17 temporadas, se cansó de romper récords: es el máximo goleador de la historia del club, el jugador extranjero con más partidos, y el autor de los goles número 5.000 y 6.000 del club en la Liga española, entre muchas otras marcas.

En total, jugó 778 partidos en los que convirtió 672 goles (137 dobletes, 42 hat-trick, 6 poker y un repoker) y repartió 269 asistencias. También ganó 35 títulos, incluidos 10 campeonatos de Liga, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.