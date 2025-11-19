19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un excompañero de Lionel Messi que reveló que un rival histórico de Barcelona quiso fichar al campeón del mundo

El Barça fue fundamental en la carrera de La Pulga pero, en sus inicios, otro equipo español estuvo interesado en sumarlo a sus filas. Qué pasó y por qué no prosperó.

Por
Un equipo español quiso llevarse a Messi en 2005.

Un equipo español quiso llevarse a Messi en 2005.

  • Lionel Messi tuvo su actuación consagratoria en el Mundial Sub 20 de 2005 que ganó la Selección argentina.
  • Allí compartió plantel con Pablo Zabaleta, por ese entonces jugador del Espanyol.
  • El defensor reveló que el club blanquiazul quiso sumar a Messi después de esa Copa del Mundo, aprovechando que Barcelona tenía los cupos de extranjeros completos.
  • Sin embargo, el Barça lo blindó y el Espanyol nunca llegó a hacer una oferta formal.

La carrera de Lionel Messi es impensable sin el Barcelona, club que lo formó y en el que jugó la mayor parte de su carrera. Sin embargo, la historia estuvo cerca de ser muy distinta, según reveló un excompañero de La Pulga, ya que un rival histórico del club catalán quiso ficharlo.

El enganche desea retornar al Millonario.
Te puede interesar:

La sorpresiva decisión de Manchester City con el Diablito Echeverri: en River se ilusionan con su regreso

Ocurrió en 2005, después del Mundial Sub 20 que ganó la Selección argentina, en el que Messi tuvo una actuación consagratoria. En ese equipo también estaba Pablo Zabaleta, por ese entonces jugador del Espanyol de Barcelona. "El Espanyol se movió, obviamente", contó el defensor al Post United.

"Messi, después de ese Mundial que había hecho, de alguna manera no podía volver a jugar en el juvenil o en el filial del Barça. Era un jugador para ir directamente con el primer equipo del Barcelona", recordó. Sin embargo, había un problema: el club blaugrana "tenía todas las plazas de jugadores extracomunitarios ocupadas".

En ese contexto, "vienen dirigentes del club y me preguntan: 'Ya que tú tienes relación con él, ¿crees que podemos hacer algo como para que Messi pueda venir a jugar al Espanyol?'". El club blanquiazul sabía que se trataba de un jugador único, pero nunca llegó a hacer una oferta formal.

Messi campeón 2005

"El Barça se movió de una forma tan rápida que no dio ni medio centímetro a que eso pudiera hacerse realidad. No iban a dejar pasar una situación de esa magnitud, de perder a un jugador como Leo para que se pudiera ir a otro equipo, al máximo rival de la ciudad", explicó Zabaleta.

Finalmente, el Barcelona incorporó a Messi al primer equipo y se encargó de blindarlo porque sabía "que si tenían al mejor jugador, a un jugador de la magnitud de Messi, no podían perderlo. Tenía que ir directamente al primer equipo porque iban a ser mejores con él dentro de la plantilla. No hubo manera de que Leo pudiera salir en ese momento del Barça", lamentó el defensor.

Los números de Lionel Messi en Barcelona

Lionel Messi jugó en el Barcelona entre 2004 y 2021. Durante 17 temporadas, se cansó de romper récords: es el máximo goleador de la historia del club, el jugador extranjero con más partidos, y el autor de los goles número 5.000 y 6.000 del club en la Liga española, entre muchas otras marcas.

En total, jugó 778 partidos en los que convirtió 672 goles (137 dobletes, 42 hat-trick, 6 poker y un repoker) y repartió 269 asistencias. También ganó 35 títulos, incluidos 10 campeonatos de Liga, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Barnettniega las acusaciones, pero reconoce que le pagó a la víctima para que no hable

Investigan al agente deportivo de Gareth Bale por abusar y esclavizar sexualmente a una mujer

En el Mundial 2026 habrá 48 selecciones, la primera con mayorparticipación en la historia.

Mundial 2026: cuántos cupos quedan por definirse y qué países todavía pueden clasificarse

El futbolista juega en Atlético Madrid. 

De la cancha al street style: Nico González deslumbró con un total black casual y chic

La vigencia de Cristiano Ronaldo y su legado en el fútbol moderno.

La impresionante transformación física de Cristiano Ronaldo desde su primera clasificación a un Mundial

Argentina buscará defender el títúlo en 2026.

Mundial de EEUU, Canadá y México 2026: los 42 clasificados

La competencia interna y la adaptación marcaron un presente con menos participación.

Pasó por la Selección argentina y Barcelona, pero ahora casi ni juega en Europa

Rating Cero

El Cuco de Cristal replicó el fenómeno de éxito de la anterior adaptación del autor Javier Castillo, La chica de nieve. A solo días de su estreno, se posicionó rápidamente en el número uno del Top 10 de series de Netflix en España.
play

Emocionante hasta las lágrimas: de qué se trata El Cuco de Cristal, la serie más vista de Netflix

Mangold lanzó varias imágenes en blanco y negro de la cinta antes de su estreno.

No es exclusivo de Zack Snyder: Marvel ya había apostado por películas de superhéroes en blanco y negro

“Respira”, la miniserie que crece entre los éxitos recientes de Netflix.
play

La miniserie de 8 capítulos que está en Netflix y de la que habla todo el mundo

Así se despidió la banda británica del público argentino.

Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

últimas noticias

Por qué se celebra el Día del Hombre en Argentina.

Por qué se celebra el Día Internacional del Hombre: la polémica alrededor de la explicación

Hace 5 minutos
El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

El dólar rebota levemente, pero todavía merodea cerca de los $1.400

Hace 7 minutos
Cris Morena ya había denunciado a su acosador en 2020.

Allanaron la casa del acosador de Cris Morena: qué encontraron en su habitación

Hace 33 minutos
Andrea Bocelli cantó en el Salon Blanco de Casa Rosada. 

Andrea Bocelli fue condecorado por Milei y cantó en Casa Rosada

Hace 41 minutos
El nuevo auto de la marca china.

La marca china Changan vuelve a venderse en Argentina: lanza un SUV híbrido

Hace 42 minutos