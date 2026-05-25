Alerta por la lesión de Messi en Inter Miami: cuáles son resultados de los estudios

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026 y a días de lo que será la fecha límite para confirmar la lista de los 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo, Lionel Messi encendió las alarmas de preocupación. Pero después de someterse a los estudios correspondientes, Lionel Scaloni recibió una buena noticia.
Es que, el capitán de la Selección pidió el cambio durante la segunda etapa en lo que terminó siendo la victoria de Inter Miami por 6 a 4 frente a Philadelphia tras sentir una molestia en la parte superior de la pierna izquierda y se retiró directo a los vestuarios.
Sin embargo, ahora informaron que finalmente no sufrió un desgarro, algo que se especuló en un comienzo, según detalló el medio Doble Amarilla. Esto va en línea de lo que había anticipado el propio entrenador de Las Garzas en conferencia de prensa: Ángel Hoyos había asegurado que fue “la fatiga” y por prevención, realizaron el cambio.
Además, el periodista Gastón Edul, también detalló que al rosarino se “le endureció la zona del posterior y tiene una fatiga muscular”. “Salió justamente para evitar una lesión, fue un cambio por precaución”, agregó en sus redes sociales.
Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina
El próximo sábado 30 de mayo es la fecha límite donde Lionel Scaloni deberá confirmar la lista completa de los jugadores que disputarán el Mundial 2026, luego de haber presentado una prelista de 55 futbolistas tanto del ámbito local como internacional.
Pero previo al debut el próximo 16 de junio ante Argelia, la Selección argentina jugará dos amistosos de forma preparatoria para la competencia mundialista: el primer encuentro será contra Honduras el próximo 6 de junio en College Station, Texas, mientras que el 9 de junio jugará frente a Islandia en Auburn, Alabama.