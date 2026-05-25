Alerta por la lesión de Messi en Inter Miami: cuáles son resultados de los estudios El capitán salió tomándose la parte posterior de la pierna izquierda durante el partido ante Philadelphia Union en el Nu Stadium. A la espera de la confirmación de la lista de 26 futbolistas para el Mundial, el capitán de la Selección preocupó a Lionel Scaloni y el cuerpo técnico. Por Agregar C5N en









Messi no sufrió un desgarro y estará a disposición de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026 y a días de lo que será la fecha límite para confirmar la lista de los 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo, Lionel Messi encendió las alarmas de preocupación. Pero después de someterse a los estudios correspondientes, Lionel Scaloni recibió una buena noticia.

Es que, el capitán de la Selección pidió el cambio durante la segunda etapa en lo que terminó siendo la victoria de Inter Miami por 6 a 4 frente a Philadelphia tras sentir una molestia en la parte superior de la pierna izquierda y se retiró directo a los vestuarios.

Sin embargo, ahora informaron que finalmente no sufrió un desgarro, algo que se especuló en un comienzo, según detalló el medio Doble Amarilla. Esto va en línea de lo que había anticipado el propio entrenador de Las Garzas en conferencia de prensa: Ángel Hoyos había asegurado que fue “la fatiga” y por prevención, realizaron el cambio.

Además, el periodista Gastón Edul, también detalló que al rosarino se “le endureció la zona del posterior y tiene una fatiga muscular”. “Salió justamente para evitar una lesión, fue un cambio por precaución”, agregó en sus redes sociales.

Embed Fan, hater o neutral, el mundo del fútbol pendiente de si MESSI SUFRIÓ O NO UNA LESIÓN QUE LO PONE EN RIESGO PARA EL MUNDIAL.



Su técnico Guillermo Hoyos NO se vio alarmista.pic.twitter.com/XxNp4BVkv1 https://t.co/16Ipak7mMg — Omar Pérez Campos / Juego Limpio (@omardepor) May 25, 2026