Lionel Scaloni, sobre la lesión de Lionel Messi: "Las primeras noticias no son tan malas" El DT de la Selección argentina habló tras conocerse el parte oficial sobre la lesión del 10 y pidió "esperar a ver qué evolución tiene". "La mayoría de los jugadores que han tenido problemas todavía no están recuperados", lamentó. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina. X: Selección

Tras la lesión de Lionel Messi en el último partido del Inter Miami, el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, señaló que las primeras noticias sobre el tema "no son tan malas", pero remarcó que hay que "esperar qué evolución tiene". "Nuestra meta es recuperarlo y que llegue lo mejor posible", sostuvo el DT este martes, a 15 días del inicio del Mundial 2026.

"A todos nos hubiese gustado que llegue sin problemas, pero no está siendo así, no solo con él, la mayoría de los jugadores que han tenido problemas todavía no están recuperados", lamentó Scaloni en DSports en referencia a las lesiones de Emiliano Martínez, Cuti Romero, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Nico González y Nico Paz.

El capitán del equipo encendió las alarmas de Scaloni y todo el equipo técnico tras abandonar el campo de juego por una molestia física durante la victoria 6 a 4 sobre Philadelphia Union.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2059370111065088253?s=20&partner=&hide_thread=false ASÍ VIVIÓ SCALONI EL CAMBIO DE MESSI



El DT de la Selección Argentina relató cómo vio el partido de Inter Miami vs. Philadelphia, encuentro donde Leo salió de cambio por una fatiga.



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@fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLiteTarde pic.twitter.com/M1aWsJICpm — DSPORTS (@DSports) May 26, 2026 Scaloni tiene tiempo hasta este sábado para presentar la lista de 26 convocados a representar Argentina en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Hay expectativa en torno a futbolistas jóvenes que podría citar de cara a los amistosos contra Honduras e Islandia en el marco de la preparación rumbo al Mundial 2026.

"Está Agustín Giay, (Ignacio) Capaldo que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar incluso en la lista de 26, ¿por qué no? Y los otros tres también. Más allá de que sean chicos jóvenes y pensando en futuro, todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido que tenemos tiempo para poder cambiar", explicó el DT.