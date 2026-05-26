26 de mayo de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni, sobre la lesión de Lionel Messi: "Las primeras noticias no son tan malas"

El DT de la Selección argentina habló tras conocerse el parte oficial sobre la lesión del 10 y pidió "esperar a ver qué evolución tiene". "La mayoría de los jugadores que han tenido problemas todavía no están recuperados", lamentó.

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Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

X: Selección

Tras la lesión de Lionel Messi en el último partido del Inter Miami, el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, señaló que las primeras noticias sobre el tema "no son tan malas", pero remarcó que hay que "esperar qué evolución tiene". "Nuestra meta es recuperarlo y que llegue lo mejor posible", sostuvo el DT este martes, a 15 días del inicio del Mundial 2026.

El entrenador francés etuvo en el vestuario argentino tras la derrota de su selección en 2022. 
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"A todos nos hubiese gustado que llegue sin problemas, pero no está siendo así, no solo con él, la mayoría de los jugadores que han tenido problemas todavía no están recuperados", lamentó Scaloni en DSports en referencia a las lesiones de Emiliano Martínez, Cuti Romero, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Nico González y Nico Paz.

El capitán del equipo encendió las alarmas de Scaloni y todo el equipo técnico tras abandonar el campo de juego por una molestia física durante la victoria 6 a 4 sobre Philadelphia Union.

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Scaloni tiene tiempo hasta este sábado para presentar la lista de 26 convocados a representar Argentina en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Hay expectativa en torno a futbolistas jóvenes que podría citar de cara a los amistosos contra Honduras e Islandia en el marco de la preparación rumbo al Mundial 2026.

"Está Agustín Giay, (Ignacio) Capaldo que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar incluso en la lista de 26, ¿por qué no? Y los otros tres también. Más allá de que sean chicos jóvenes y pensando en futuro, todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido que tenemos tiempo para poder cambiar", explicó el DT.

Una por una, las lesiones de los jugadores de la Selección argentina

  • El Inter Miami publicó un comunicado en el que aclaró que Messi presenta una "sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo".
  • Martínez se fracturó el dedo anular de su mano derecha durante el calentamiento de la final de la UEFA Europa League.
  • Romero sufrió una afección en el ligamento de su rodilla derecha ante Sunderland a comienzos de abril.
  • Álvarez no jugó completo el partido de Atlético Madrid contra Arsenal en la vuelta de la semifinal de la UEFA Europa League por una contusión en uno de sus tobillos y no volvió a entrar a la cancha en otro encuentro.
  • Molina sufrió un desgarro de grado 1 en el muslo derecho.
  • Montiel está desgarrado en el cuádriceps izquierdo.
  • Acuña arrastraba una sobrecarga muscular y no pudo finalizar el partido de River contra Belgrano por una contractura en el isquiotibial derecho.
  • González se desgarró en un entrenamiento a finales de abril.
  • Paz tiene una pequeña fisura en el borde de la rodilla y, aunque no está recuperado, ya no tiene dolor.

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