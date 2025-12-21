Video: el mutitudinario festejo de Estudiantes tras ganar el Trofeo de Campeones El plantel llegó cerca de las 2.30 de la mañana a la ciudad donde una multitud los esperaba frente al palacio municipal. Por + Seguir en







Estudiantes logró su 12° título nacional en la era profesional, tras ganarle por 2 a 1 a Platense en la final del Trofeo de Campeones, y el plantel no se hizo esperar para festejar con sus hinchas en La Plata, quienes los esperaban en Plaza Moreno.

Tras su consagración en San Nicolás y festejos en el estadio, la delegación partió después de las 22 rumbo a la Municipalidad platense, el lugar que se suele elegir para los festejos y una multitud los estaban esperando para desatar la locura.

Cuatro horas de viaje después y escoltados por los fanáticos que estuvieron en el estadio, los campeones llegaron a la ciudad bonaerense y fueron directo al edificio gubernamental a las 2.30 de la madrugada. Allí, todos los jugadores celebraron desde el balcón junto al trofeo recientemente ganado y el del Torneo Clausura, donde se llevaron toda la emoción y euforia de los presentes.

Embed El balcón es para los campeones pic.twitter.com/nprUHke66v — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 21, 2025 Los festejos se realizaron esa misma noche y no este domingo o durante la semana ya que los jugadores del Pincha comenzarán este domingo sus vacaciones. El reencuentro del plantel será el próximo 4 de enero en City Bell para comenzar la pretemporada de cara a un año.

Embed DESDE LA PLATA SALIÓ EL NUEVO CAMPEÓN pic.twitter.com/OogklJI0zT — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 21, 2025 Estudiantes campeón del Trofeo de Campeones: a qué otras finales se clasificó Estudiantes se consagró campeón del fútbol argentino al superar por 2-1 a Platense, con dos goles de Lucas Alario, y se quedó con el Trofeo de Campeones. El Pincha, el mejor equipo del 2025, no solo metió dos títulos en una semana, sino que también logró clasificarse a, al menos, dos finales más para cosechar títulos.

El quinto título de Eduardo Domínguez al mando del Pincha llevó al equipo de La Plata a consagrase por segunda vez en el año: tras el recordado Torneo Clausura que le ganó a Racing por penales, llegó el reciente Trofeo de Campeones en San Nicolás. Así, Estudiantes podrá sumar otros dos campeonatos en el 2026: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. estudiantes clausura La primera copa será contra Independiente Rivadavia de Mendoza, reciente ganador de la Copa Argentina. Mientras que la otra definición, que en 2026 pasará a llamarse Supercopa LPF, la disputará ante Rosario Central, que fue el mejor equipo de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol al terminar en la cima con 66 unidades. La última edición la protagonizaron Estudiantes y Vélez en el Estadio Libertadores de América de Independiente, con triunfo del Fortín por 2-0.