¿Estudiantes, el sexto grande? Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

El Pincha consiguió su sexta Copa Nacional (13er título a nivel nacional sumando Ligas) y la estrella número 19 de su historia y, en medio de su conflicto con la AFA, alcanzó a Vélez en el séptimo puesto entre los clubes más ganadores del fútbol argentino. Justamente el Fortín le ganó a Estudiantes la final de Supercopa Internacional este año, en el Libertadores de América.
En lo que respecta al ranking histórico de Copas Nacionales, Boca Juniors lidera con 17, seguido por River Plate (16), Racing Club (15), Independiente (9), Huracán (8), Rosario Central (7), Estudiantes de La Plata (6), Newell's (3), Lanús (3), Vélez (3), San Lorenzo (2) y Arsenal (2), entre otros.
Mientras que el máximo ganador de Ligas del fútbol argentino esRiver Plate con 38, seguido por Boca Juniors con 35 y completa el podio Racing Club con 18. El top ten lo completan Independiente (16), San Lorenzo (15), Vélez (11), Estudiantes (7), Newell's (6), Huracán (5) y Rosario Central (5).
Cómo quedó la tabla histórica de títulos de los clubes argentinos
Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)
River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)
Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)
Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)
San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)
Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)
Estudiantes: 19 títulos (13 locales y 6 internacionales)
Huracan: 13 títulos (13 locales)
Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)
Newell’s: 9 títulos (9 locales y 0 internacionales)
Lanús: 7 títulos (5 locales y 2 internacionales)
Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
Quilmes: 3 títulos (3 locales)
Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)
Gimnasia: 2 títulos (2 locales)
Banfield: 2 títulos (2 locales)
Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)
Ferro: 2 títulos (2 locales)
Talleres: 2 títulos (uno local y uno internacional)
Central Córdoba: 1 título (local)
Chacarita: 1 título (local)
Dock Sud:1 título (local)
Patronato: 1 título (local)
Colón: 1 título (local)
Tigre: 1 título (local)
Atlanta: 1 título (local)
San Martín de Tucumán: 1 título (local)
Nueva Chicago: 1 título (local)
Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)
Platense: 1 título (local)
Tiro Federal: 1 título (local)
Atlético Tucumán: 1 título (local)
Independiente Rivadavia: 1 título (local)
El ranking excluye clubes desafiliados a la AFA / extintos / fuera de actividad.