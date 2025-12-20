¿Estudiantes, el sexto grande? Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino El Pincha obtuvo el Trofeo de Campeones en San Nicolás, sumó la estrella número 19 en la historia del club y alcanzó a Vélez en el ranking. Conocé el puesto de todos los clubes. Por + Seguir en







Lucas Alario, el héroe de Estudiantes en la final contra Platense.

Estudiantes ya salió campeón, otra vez, del fútbol argentino, al coronarse en San Nicolás frente a Platense por 2-1 y quedarse con el Trofeo de Campeones, el torneo que corona al mejor equipo del año en el país. Con su estrella número 19, el Pincha alcanzó a Vélez en la tabla histórica de títulos y encendió la polémica: ¿ya es el sexto grande?

El Pincha consiguió su sexta Copa Nacional (13er título a nivel nacional sumando Ligas) y la estrella número 19 de su historia y, en medio de su conflicto con la AFA, alcanzó a Vélez en el séptimo puesto entre los clubes más ganadores del fútbol argentino. Justamente el Fortín le ganó a Estudiantes la final de Supercopa Internacional este año, en el Libertadores de América.

En lo que respecta al ranking histórico de Copas Nacionales, Boca Juniors lidera con 17, seguido por River Plate (16), Racing Club (15), Independiente (9), Huracán (8), Rosario Central (7), Estudiantes de La Plata (6), Newell's (3), Lanús (3), Vélez (3), San Lorenzo (2) y Arsenal (2), entre otros.

Mientras que el máximo ganador de Ligas del fútbol argentino es River Plate con 38, seguido por Boca Juniors con 35 y completa el podio Racing Club con 18. El top ten lo completan Independiente (16), San Lorenzo (15), Vélez (11), Estudiantes (7), Newell's (6), Huracán (5) y Rosario Central (5).