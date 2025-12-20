20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Estudiantes, el sexto grande? Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

El Pincha obtuvo el Trofeo de Campeones en San Nicolás, sumó la estrella número 19 en la historia del club y alcanzó a Vélez en el ranking. Conocé el puesto de todos los clubes.

Por
Lucas Alario

Lucas Alario, el héroe de Estudiantes en la final contra Platense.

Estudiantes, campeón del Trofeo de Campeones.
Te puede interesar:

Con un doblete de Alario, Estudiantes superó a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

El Pincha consiguió su sexta Copa Nacional (13er título a nivel nacional sumando Ligas) y la estrella número 19 de su historia y, en medio de su conflicto con la AFA, alcanzó a Vélez en el séptimo puesto entre los clubes más ganadores del fútbol argentino. Justamente el Fortín le ganó a Estudiantes la final de Supercopa Internacional este año, en el Libertadores de América.

En lo que respecta al ranking histórico de Copas Nacionales, Boca Juniors lidera con 17, seguido por River Plate (16), Racing Club (15), Independiente (9), Huracán (8), Rosario Central (7), Estudiantes de La Plata (6), Newell's (3), Lanús (3), Vélez (3), San Lorenzo (2) y Arsenal (2), entre otros.

Mientras que el máximo ganador de Ligas del fútbol argentino es River Plate con 38, seguido por Boca Juniors con 35 y completa el podio Racing Club con 18. El top ten lo completan Independiente (16), San Lorenzo (15), Vélez (11), Estudiantes (7), Newell's (6), Huracán (5) y Rosario Central (5).

estudiantes clausura

Cómo quedó la tabla histórica de títulos de los clubes argentinos

  • Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)
  • River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)
  • Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)
  • Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)
  • San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)
  • Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)
  • Estudiantes: 19 títulos (13 locales y 6 internacionales)
  • Huracan: 13 títulos (13 locales)
  • Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)
  • Newell’s: 9 títulos (9 locales y 0 internacionales)
  • Lanús: 7 títulos (5 locales y 2 internacionales)
  • Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
  • Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
  • Quilmes: 3 títulos (3 locales)
  • Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)
  • Gimnasia: 2 títulos (2 locales)
  • Banfield: 2 títulos (2 locales)
  • Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)
  • Ferro: 2 títulos (2 locales)
  • Talleres: 2 títulos (uno local y uno internacional)
  • Central Córdoba: 1 título (local)
  • Chacarita: 1 título (local)
  • Dock Sud:1 título (local)
  • Patronato: 1 título (local)
  • Colón: 1 título (local)
  • Tigre: 1 título (local)
  • Atlanta: 1 título (local)
  • San Martín de Tucumán: 1 título (local)
  • Nueva Chicago: 1 título (local)
  • Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)
  • Central Córdoba: 1 título (local)
  • Platense: 1 título (local)
  • Tiro Federal: 1 título (local)
  • Atlético Tucumán: 1 título (local)
  • Independiente Rivadavia: 1 título (local)

El ranking excluye clubes desafiliados a la AFA / extintos / fuera de actividad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Leandro González Pírez obtuvo el Trofeo de Campeones con Estudiantes de La Plata.

La sorprendente revelación de Leandro González Pírez tras el título con Estudiantes: "Me tenía que casar hoy"

Estudiantes ganó dos títulos en una semana.

Estudiantes campeón del Trofeo de Campeones: a qué otras finales se clasificó

Juan Sebastián Verón entre los hinchas de Estudiantes que llegaron a San Nicolás.

Estudiantes vs Platense: como en Santiago del Estero, Verón está en la tribuna de San Nicolás

Estudiantes y Platense definen un nuevo campeón local. 

Estudiantes y Platense buscarán cerrar el año con un nuevo título en San Nicolás

La tabla final reúne nombres que representan el presente competitivo y el futuro financiero para los clubes dueños de los pases.

Los 10 jugadores del fútbol argentino más caros al cierre del 2025: Boca y River, en el fondo

Este futbolista consiguió un título histórico con Platense.

Bombazo en el fútbol argentino: la figura que está cerca de irse al exterior

Rating Cero

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Christian Petersen continúa internado: no se publicarán partes médicos

Las mediáticas dieron una gran espectáculo con una pelea ofensiva que se ganó por tarjetas.

Párense de Manos 3: así fue la dura pelea que Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte

Wanda Nara muestra una nueva veta como empresaria y vende su ropa usada.

El nuevo negocio de Wanda Nara que causó polémica: vende una polera Balenciaga usada a $5 millones

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2019, Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse desde la comodidad de tu casa y que podés disfrutar con amigos o en familia este último mes del año.
play

De qué se trata Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse que llegó a Netflix

Benjamín Vicuña participó de una película que es furor en Netflix
play

Esta película chilena con Benjamín Vicuña llegó a Netflix y es furor: cómo encontrarla

El nuevo romance de Suar: Una periodista deportiva y modelo

Pasó por el Bailando, ahora es periodista deportiva y está en pareja con Adrián Suar: ¿quién es?

últimas noticias

El pederasta Jeffrey Epstein y el presidente estadounidense Donald Trump fueron amigos durante quince años.

Archivos desclasificados de Jeffrey Epstein: desapareció una foto de Donald Trump

Hace 8 minutos
Elon Musk es la persona más rica del mundo con un patrimonio total de u$s749 mil millones.

Elon Musk se convirtió en la primera persona del mundo con un patrimonio superior a u$s700 mil millones

Hace 14 minutos
El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Christian Petersen continúa internado: no se publicarán partes médicos

Hace 25 minutos
Leandro González Pírez obtuvo el Trofeo de Campeones con Estudiantes de La Plata.

La sorprendente revelación de Leandro González Pírez tras el título con Estudiantes: "Me tenía que casar hoy"

Hace 32 minutos
Cristina fue atendida en su departamento y luego trasladada a la clínica.

Primer parte médico de Cristina: fue operada y se recupera sin complicaciones

Hace 43 minutos