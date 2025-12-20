20 de diciembre de 2025 Inicio
Estudiantes campeón del Trofeo de Campeones: a qué otras finales se clasificó

El Pincha le ganó un partido increíble a Platense, con dos goles de Lucas Alario sobre el final, y se consagró otra vez en el fútbol argentino. Así, se abrió las puertas a otras nuevas conquistas.

Estudiantes ganó dos títulos en una semana.

Estudiantes ganó dos títulos en una semana.

Estudiantes, campeón del Trofeo de Campeones.
Con un doblete de Alario, Estudiantes superó a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

El quinto título de Eduardo Domínguez al mando del Pincha llevó al equipo de La Plata a consagrase por segunda vez en el año: tras el recordado Torneo Clausura que le ganó a Racing por penales, llegó el reciente Trofeo de Campeones en San Nicolás. Así, Estudiantes podrá sumar otros dos campeonatos en el 2026: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

El Pincha, al obtener el título mayor de la temporada en la Liga Profesional, entre el ganador del Apertura y el Clausura, jugará la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia de Mendoza, reciente ganador de la Copa Argentina.

Por otra parte, la otra definición que disputará el equipo de La Plata será la Supercopa Internacional, que en 2026 pasará a llamarse Supercopa LPF, tras la caída del contrato con el Consejo de Deportes del Emirato de Abu Dabi. El rival será Rosario Central, que fue el mejor equipo de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol al terminar en la cima con 66 unidades. La última edición la protagonizaron Estudiantes y Vélez en el Estadio Libertadores de América de Independiente, con triunfo del Fortín por 2-0.

En tanto, la novedad del 2026 será la Recopa de Campeones. Si el Pincha se lleva alguna de las dos finales en 2026, la Supercopa Argentina o la Supercopa Internacional, clasificará directamente al flamante triangular que jugarán Independiente Rivadavia y los vencedores de las Supercopas. Si se repite alguno, ingresaría Argentinos Juniors en carácter de subcampeón de la Copa Argentina.

El Pincha y el segundo título del año.

El Pincha y el segundo título del año.

