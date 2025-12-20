20 de diciembre de 2025 Inicio
Las fechas claves: cuándo se juegan los repechajes del Mundial 2026

Ya se definieron 42 de los 48 clasificados para la Copa del Mundo, pero falta conocer quién ocupará los últimos seis lugares. Qué equipos compiten y cómo es el formato.

22 selecciones competirán por los últimos 6 lugares en el Mundial 2022.

  • Ya se conocen 42 de los 48 clasificados al Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.
  • Los últimos seis puestos se definirán a través de los repechajes, programados entre el jueves 26 y el martes 31 de marzo.
  • El repechaje de la UEFA otorga cuatro cupos.
  • El internacional, que reúne a Conmebol, Concacaf, Asia, África y Oceanía, da solo dos plazas.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Ya se conocen 42 de los 48 clasificados a esta edición, la primera con el nuevo formato, pero aún restan por definirse los seis puestos que otorgarán los repechajes.

Estas instancias clasificatorias se jugarán a fines de marzo, en la misma fecha FIFA en la que la Selección argentina y España disputarán la Finalissima. El repechaje de la UEFA otorgará cuatro puestos, mientras que los dos restantes surgirán del repechaje internacional (Conmebol, Concacaf, Asia, África y Oceanía).

En el caso de Europa, competirán Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia & Hezergovina, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. En el repechaje internacional, jugarán Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo, Bolivia, Surinam e Irak.

Repechaje de Europa

Repechaje A

Semifinales

  • Italia vs. Irlanda del Norte: jueves 26 de marzo.
  • Gales vs. Bosnia & Herzegovina: jueves 26 de marzo.

El ganador irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

  • Ucrania vs. Suecia: jueves 26 de marzo.
  • Polonia vs. Albania: jueves 26 de marzo.

El ganador irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

  • Turquía vs. Rumania: jueves 26 de marzo.
  • Eslovaquia vs. Kosovo: jueves 26 de marzo.

El ganador irá al Grupo F con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte: jueves 26 de marzo.
  • República Checa vs. Irlanda: jueves 26 de marzo.

El ganador irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechaje internacional

Repechaje 1

Semifinal

  • Nueva Caledonia vs. Jamaica: jueves 26 de marzo.

Final

  • República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica: martes 31 de marzo.

El ganador irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

  • Bolivia vs. Surinam: jueves 26 de marzo.

Final

  • Irak vs. Bolivia o Surinam: martes 31 de marzo.

El ganador irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

