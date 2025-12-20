Las fechas claves: cuándo se juegan los repechajes del Mundial 2026

22 selecciones competirán por los últimos 6 lugares en el Mundial 2022.
Ya se conocen 42 de los 48 clasificados al Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.
Los últimos seis puestos se definirán a través de los repechajes, programados entre el jueves 26 y el martes 31 de marzo.
El repechaje de la UEFA otorga cuatro cupos.
El internacional, que reúne a Conmebol, Concacaf, Asia, África y Oceanía, da solo dos plazas.
Cada vez falta menos para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Ya se conocen 42 de los 48 clasificados a esta edición, la primera con el nuevo formato, pero aún restan por definirse los seis puestos que otorgarán los repechajes.
Estas instancias clasificatorias se jugarán a fines de marzo, en la misma fecha FIFA en la que la Selección argentina y España disputarán la Finalissima. El repechaje de la UEFA otorgará cuatro puestos, mientras que los dos restantes surgirán del repechaje internacional (Conmebol, Concacaf, Asia, África y Oceanía).
En el caso de Europa, competirán Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia & Hezergovina, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. En el repechaje internacional, jugarán Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo, Bolivia, Surinam e Irak.
Repechaje de Europa
Repechaje A
Semifinales
Italia vs. Irlanda del Norte: jueves 26 de marzo.
Gales vs. Bosnia & Herzegovina: jueves 26 de marzo.
El ganador irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Repechaje B
Semifinales
Ucrania vs. Suecia: jueves 26 de marzo.
Polonia vs. Albania: jueves 26 de marzo.
El ganador irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Repechaje C
Semifinales
Turquía vs. Rumania: jueves 26 de marzo.
Eslovaquia vs. Kosovo: jueves 26 de marzo.
El ganador irá al Grupo F con Paraguay, Estados Unidos y Australia.
Repechaje D
Semifinales
Dinamarca vs. Macedonia del Norte: jueves 26 de marzo.
República Checa vs. Irlanda: jueves 26 de marzo.
El ganador irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Repechaje internacional
Repechaje 1
Semifinal
Nueva Caledonia vs. Jamaica: jueves 26 de marzo.
Final
República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica: martes 31 de marzo.
El ganador irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Repechaje 2
Semifinal
Bolivia vs. Surinam: jueves 26 de marzo.
Final
Irak vs. Bolivia o Surinam: martes 31 de marzo.
El ganador irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.