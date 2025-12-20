Las fechas claves: cuándo se juegan los repechajes del Mundial 2026

+ Seguir en

Ya se definieron 42 de los 48 clasificados para la Copa del Mundo, pero falta conocer quién ocupará los últimos seis lugares. Qué equipos compiten y cómo es el formato.

22 selecciones competirán por los últimos 6 lugares en el Mundial 2022.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 , que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Ya se conocen 42 de los 48 clasificados a esta edición, la primera con el nuevo formato, pero aún restan por definirse los seis puestos que otorgarán los repechajes.

Estas instancias clasificatorias se jugarán a fines de marzo, en la misma fecha FIFA en la que la Selección argentina y España disputarán la Finalissima. El repechaje de la UEFA otorgará cuatro puestos, mientras que los dos restantes surgirán del repechaje internacional (Conmebol, Concacaf, Asia, África y Oceanía).

En el caso de Europa, competirán Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia & Hezergovina, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. En el repechaje internacional, jugarán Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo, Bolivia, Surinam e Irak.

El ganador irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

El ganador irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

Turquía vs. Rumania: jueves 26 de marzo.

Eslovaquia vs. Kosovo: jueves 26 de marzo.

El ganador irá al Grupo F con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte: jueves 26 de marzo.

República Checa vs. Irlanda: jueves 26 de marzo.

El ganador irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechaje internacional

Repechaje 1

Semifinal

Nueva Caledonia vs. Jamaica: jueves 26 de marzo.

Final

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica: martes 31 de marzo.

El ganador irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

Bolivia vs. Surinam: jueves 26 de marzo.

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam: martes 31 de marzo.

El ganador irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.