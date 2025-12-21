Este corte de asado cuida el bolsillo y es ideal para hacer a la parrilla en fin de año: cómo se llama En un fin de año donde compartir sigue siendo lo más importante, esta opción se presenta como una solución práctica, rica y accesible para disfrutar de la parrilla argentina. Por + Seguir en







Existe un corte que cuida el bolsillo, es sabroso y se posiciona como uno de los grandes protagonistas de las reuniones de fin de año

El corte económico se obtiene del costillar y se presenta en tiras largas con hueso.

Ofrece un sabor intenso, buena proporción de carne y grasa y gran jugosidad.

Es una opción rendidora, ideal para reuniones numerosas sin gastar de más.

Aporta proteínas de alto valor biológico, hierro y vitaminas del complejo B. En un contexto donde el precio de la carne obliga a repensar el menú, cada vez más personas buscan alternativas rendidoras para no resignar el clásico ritual de la parrilla. La buena noticia es que existe un corte que cuida el bolsillo, es sabroso y se posiciona como uno de los grandes protagonistas de las reuniones de fin de año.

No es el asado tradicional, pero cumple con todos los requisitos para disfrutar de una parrillada completa sin gastar de más.

Es importante tener en cuenta que, quienes usan Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, pueden acceder al corte con un 35% de descuento en carnicerías adheridas, con un tope de reintegro semanal de $6.000. Por ejemplo, si el kilo de asado americano cuesta $11.000, con la promoción el precio final puede bajar a alrededor de $7.150, una diferencia clave al momento de planificar un asado de fin de año.

corte americano Cuál es el corte de asado ideal para hacer a la parrilla en fin de año El asado americano es un corte que se obtiene del costillar, presentado en tiras largas con hueso. Aunque es muy popular en otros países, en los últimos años comenzó a ganar terreno en la parrilla argentina como una opción más económica y rendidora. Su principal ventaja es la relación precio-calidad: ofrece una experiencia muy similar al asado clásico, pero a un valor considerablemente menor, lo que lo convierte en una alternativa ideal para fin de año.

Este corte se destaca por su sabor intenso, su buena proporción entre carne y grasa y su capacidad para mantenerse jugoso durante la cocción. Bien preparado, resulta tierno y lleno de sabor, perfecto para compartir en reuniones familiares o con amigos. Además, rinde bien en cantidad, algo clave cuando se cocina para varias personas.