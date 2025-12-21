Austria, el rival que más preocupa a la Selección: el renacer del "Equipo Maravilla" y su sueño mundialista

La Selección austríaca vuelve a una Copa del Mundo tras 28 años, en su octava participación, con un 11 titular que se sabe de memoria, un entrenador prestigioso y una figura entre algodones. De la sorpresa en la Eurocopa 2024 a la complicada clasificación al Mundial 2026: de qué se trata el Wunderteam, a priori, el rival más difícil de Argentina en el Grupo J.

El impactante AT&T Stadium de Texas, la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, con capacidad para más de 90.000 personas y ambiente climatizado, será el escenario de, quizás, el partido más exigente de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026: frente a Austria . El Equipo Maravilla (Wunderteam) vuelve a una Copa del Mundo tras 28 años. Se trata de un país con historia mundialista, pero que atraviesa un marcado renacer futbolístico en el último tiempo, con figuras como David Alaba, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer como bandera, y un director técnico de peso como Ralf Rangnick . La actualidad de un equipo europeo, ubicada en el puesto 24 en el ránking FIFA, que hace rato dejó de ser clase B y se anima a soñar.

Aunque solo participó de siete Copas del Mundo, con un balance global de 29 partidos jugados, 12 victorias, 4 empates y 13 derrotas, Austria escribió capítulos históricos en la década del 30 junto a Hungría , otra de las selección europea que ha quedado en el olvido. Su debut en los mundiales fue en Italia 1934 , bajo la dirección de Hugo Meisl y con el apodo de “Wunderteam” por sus actuaciones casi perfectas, donde alcanzó las semifinales tras superar a Francia y Hungría en instancias previas. Sin embargo, no pudo llegar a la final cayó por 1-0 ante la anfitriona y posteriormente sufrió una derrota en el duelo por el tercer puesto ante Alemania.

En 1938, con la Segunda Guerra Mundial a la vuelta de la esquina, no pudo participar de la Copa del Mundo de Francia, a la que había clasificado, debido a que su territorio fue anexado por la Alemania nazi. A ese seleccionado lo comandaba Mathias Sindelar , perseguido por el nazismo, que en 1939 apareció muerto en su casa por una presunta intoxicación con monóxido de carbono.

Su mejor resultado histórico fue en la Copa Mundial de 1954 , celebrada en Suiza, bajo la dirección de Walter Nausch . El equipo destacó con figuras emblemáticas como el capitán Ernst Ocwirk, Gerhard Hanappi y Ernst Stojaspal . En los cuartos de final, protagonizó la legendaria “batalla de Lausana” contra la anfitriona Suiza, partido que se convirtió en el más goleador en la historia de los Mundiales, con un marcador final de 7-5 favorable a Austria. Sin embargo, en semifinales sufrió una dura derrota por 6-1 ante la República Federal de Alemania, que terminaría coronándose campeón del torneo.

La última presencia fue en Francia 1998, bajo la conducción de Herbert Prohaska , en un Grupo B que contó con Italia, Camerún y Chile. Austria quedó tercero con dos puntos y resultó eliminado en fase de grupos.

austria mundial 1998 El último 11 titular de Austria que jugó un Mundial. Stu Forster/Getty Images

Quién es Ralf Rangnick, el padre del resurgimiento de Austria

Ralf Rangnick nació en Backnang, Alemania, a 30 kilómetros de Stuttgart, en 1958. Su frustrada carrera como futbolista, en la que nunca logró llegar a la Primera División, lo empujó a comenzar muy joven su camino como entrenador: con menos de 30 años dio sus primeros pasos en las divisiones juveniles del SSV Ulm 1846, donde acumuló casi una década de experiencia antes de asumir la conducción del primer equipo del SSV Reutlingen en 1995.

A inicios de 1999, Rangnick firmó con el VfB Stuttgart, club de su infancia, para debutar en la Bundesliga a mediados de año, consolidando su salto a la élite alemana. Posteriormente, dirigió al Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim y RB Leipzig. Consiguió tres títulos en Schalke: la Copa de la Liga 2005, Copa de Alemania y Supercopa en 2011.

En 2021, Ralf Rangnick llegó al Lokomotiv Moscú para asumir el cargo de director deportivo y de desarrollo, pero no permaneció mucho tiempo en esta función. En noviembre del mismo año, fue nombrado director técnico interino del Manchester United, hasta el final de la temporada 2021/22. Allí, tuvo varios roces con Cristiano Ronaldo, quien lo criticó ante las cámaras.

Embed "ARGENTINA ES EL RIVAL MÁS DIFÍCIL QUE NOS PODÍA TOCAR"



Ralf Rangnick, técnico de Austria, elogió a la Selección Argentina y se refirió al Grupo J del Mundial 2026. pic.twitter.com/KLkQkOr3yS — TyC Sports (@TyCSports) December 5, 2025

El 29 de abril de 2022, fue el día que comenzó la comunión entre Rangnick y Austria justo cuando Argentina ganaba la Finalissima contra Italia en Londres. "Nosotros siempre jugamos igual, no importa qué equipo esté enfrente. Tratamos de jugar nuestro estilo de fútbol, porque esa es la forma en que clasificamos", expresó durante el sorteo del Mundial 2026. El entrenador asumió el desafío con más ambición que promesas. Su idea de juego -presión alta, intensidad, transiciones veloces- se convirtió en la columna vertebral de un equipo que decidió dejar de sobrevivir para empezar a competir. Austria dejó de esperar y pasó a proponer.

Su método, conocido en inglés como "Gegenpressing", introdujo en sus sesiones un cronómetro: cuando un equipo pierde la pelota tiene ocho segundos para recuperarla, ya que después de eso puede ser demasiado tarde, y una vez que lo hace, se resetea a 10 segundos para poder iniciar el contragolpe e intentar tomar al rival desordenado.

La influencia de Rangnick, de 67 años, va más allá de una Selección y marcó a una generación de exitosos entrenadores como Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Naggelsmann y Jesse March. Los últimos tres estarán en el Mundial al mando de Inglaterra, Alemania y Canadá, respectivamente.

Alaba Rangnick El impacto de Rangnick también se ve en la cohesión del grupo: eligió a David Alaba como el gran capitán.

Bajo su dirección, en octubre de 2023 logró la clasificación para la Eurocopa 2024 tras vencer 1-0 a Azerbaiyán. Durante el torneo, Austria dio el golpe logró clasificar en el "grupo de la muerte" hasta los octavos de final, a pesar de integrar un grupo complicado con Francia, Países Bajos y Alemania. Sin embargo, fueron eliminados por Turquía.

Las Eliminatorias Europeas para Austria fueron de mayor a menor. Con un arranque glorioso, como aquella goleada por 10-0 ante San Marino hasta una derrota decepcionante frente a Rumania en Bucarest, encontró al equipo de Rangnick en noviembre con mucho trabajo para vencer como visitante a Chipre y también para llegar a la igualdad en casa contra Bosnia, que lo devolvió a la Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998.

“Argentina es el rival más difícil del pote uno. No solo ganó la Copa del Mundo: también clasificó de manera muy dominante”, afirmó el entrenador que rechazó ofertas de clubes grandes para sostener su compromiso con este proyecto, y lo hizo con la convicción del que sabe que está formando algo que puede trascenderlo.

Y completó: "Messi es uno de los mejores sino el mejor jugador que haya visto. Honestamente, pensé que Qatar iba a ser su última Copa del Mundo, sobre todo por cómo jugó el equipo, y que no podría jugar cuatro años más. Es genial poder jugar contra un futbolista así".

austria plantel El plantel base que sorprendió en la Eurocopa 2024.

Las figuras de una Selección europea en ascenso

Sin las grandes estrellas de otros tiempos, Austria construyó un equipo que se sabe de memoria. La mayor parte de los habituales convocados al seleccionado militan en clubes de la Bundesliga de Alemania, ese vecino más poderoso y referencia histórica obligada para el fútbol austríaco. Con un promedio de edad en el punto justo, el Equipo Maravilla tiene a David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.

David Alaba: el capitán y líder absoluto de la Selección de Austria ha llegado a tener un nivel de elite en el fútbol mundial. Sin embargo, las lesiones lo tuvieron a maltraer y es una incógnita cómo llegará al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Con 33 años, el defensor del Real Madrid, que terminará su contrato con el Merengue por sus largos periodos en la enfermería, deberá enfocarse en la cita mundialista en lo que será su última gran oportunidad internacional.

alaba austria lesion Las lesiones, una fantasma para Alaba.

Konrad Laimer: lateral/mediocampista derecho del Bayern Münich, es titular indiscutido en el último campeón de Alemania y ha llegado a jugar contra Boca en el Mundial de Clubes 2025. Volante dinámico, intenso y de gran despliegue físico, se consolidó en la elite europea por su capacidad para presionar alto, recuperar rápido la pelota y sostener el ritmo del equipo durante los 90 minutos. Formado en el fútbol austríaco y potenciado en la Bundesliga alemana, se transformó en una pieza clave tanto en su club como en la Selección.

Laimer Laimer es una pieza clave tanto en Bayern Münich y la Selección de Austria. Oliver Hardt/Bundesliga

Marcel Sabitzer: volante/delantero del Borussia Dortmund, fue una de las figuras de la Eurocopa 2024, con grandes definiciones y llevó a su equipo a una final de Champions League ese mismo año. Mediocampista completo, con buen remate de media distancia, llegada al área y liderazgo, se formó y consolidó en la elite europea, donde su polifuncionalidad le permite jugar como interno, mediapunta o por las bandas.

Marko Arnautovic: el delantero histórico de la Selección de Austria, máximo goleador con 47 tantos y con 130 partidos, es el jugador con más presencia en el Wunderteam. Actualmente en el Estrella Roja, con 36 años, ha sabido brillar en el Inter de Milan y en el fútbol inglés. Su olfato goleador, físico imponente y liderazgo lo hacen letal en el área y es titular indiscutido en el equipo de Rangnick.

Nikolaus Wurmbrand: el delantero de 19 años de Rapid Viena debutó en el seleccionado con un tanto en la goleada de octubre frente a San Marino. En su equipo, uno de los más importantes de Austria, es titular indiscutido, y por sus condiciones Rangnick lo ubica como una de las alternativas de valor para el ataque, pese a su juventud.

arnautovic Arnautovic, el jugador emblema de Austria, jugará su primer Mundial.

Historial de la selección de Austria contra Argentina

El historial entre la Selección argentina y Austria cuenta con dos partidos: un triunfo Albiceleste y un empate. Ambos fueron amistosos.

El primer partido fue en 1980 con un resultado de 5-1 para la Argentina y el restante en 1990 con igualdad 1-1.

El calendario de la Selección argentina en el Mundial 2026

El equipo campeón del mundo, que entrena Lionel Scaloni, encabeza el Grupo J y compartirá zona con Argelia, Austria y Jordania.

Martes 16 de junio: Argentina-Argelia a las 22 en el Kansas City Stadium.

Argentina-Argelia a las 22 en el Kansas City Stadium. Lunes 22 de junio: Argentina-Austria a las 14 en el Dallas Stadium.

Argentina-Austria a las 14 en el Dallas Stadium. Sábado 27 de junio: Argentina-Jordania a las 23 en el Dallas Stadium.