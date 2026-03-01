Video: el impresionante recibimiento de Newell's en el clásico contra Rosario Central La hinchada de la Lepra recibió al equipo de Frank Kudelka a puro color en el estadio Marcelo Bielsa, en el marco de uno de los partidos más atractivos del fútbol argentino. Por + Seguir en







Newell's tuvo un gran recibimiento contra Rosario Central. X (@Newells)

La hinchada de Newell's recibió con un gran color al equipo para el clásico interzonal contra Rosario Central, que se llevó a cabo este domingo por la fecha 8 del torneo Apertura 2026. Se trató del debut de Frank Kudelka como entrenador de la Lepra, en el marco de su vuelta al club.

Los simpatizantes de Newell's acompañaron al equipo pese a la delicada situación que atraviesa la Lepra, ya que no ganó partidos en lo que va del torneo y se ubica en el puesto de descenso por la tabla anual. En este marco, la hinchada expuso el apoyo con cánticos y banderas. "Lo único insustituible son los hinchas", señaló una de las insignias.

Embed SEÑORAS Y SEÑORES... ¡¡BIENVENIDOS A UNO DE LOS CLÁSICOS MÁS CALIENTES DEL MUNDO!! NEWELL'S VS. ROSARIO CENTRAL.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/WKAdIUZ5ku — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2026 El encuentro estuvo marcado por el debut de Kudelka como director técnico de Newell's, luego de la salida de la dupla compuesta por Sergio Gómez y Favio Orsi debido a los malos resultados y del interinato de Lucas Bernardi.

En tanto, durante el partido el jugador Ángel Di María, la gran figura de Rosario Central, marcó un gol a los 5 minutos del segundo tiempo, mediante una volea cerca del área chica que venció al arquero Williams Barlasina.