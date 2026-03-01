1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Video: el impresionante recibimiento de Newell's en el clásico contra Rosario Central

La hinchada de la Lepra recibió al equipo de Frank Kudelka a puro color en el estadio Marcelo Bielsa, en el marco de uno de los partidos más atractivos del fútbol argentino.

Por
Newells tuvo un gran recibimiento contra Rosario Central.

Newell's tuvo un gran recibimiento contra Rosario Central.

X (@Newells)

La hinchada de Newell's recibió con un gran color al equipo para el clásico interzonal contra Rosario Central, que se llevó a cabo este domingo por la fecha 8 del torneo Apertura 2026. Se trató del debut de Frank Kudelka como entrenador de la Lepra, en el marco de su vuelta al club.

El monito adoptó al peluche como su madre postiza.
Te puede interesar:

Quién es Punch, el mono que se hizo viral tras ser rechazado por su manada

Los simpatizantes de Newell's acompañaron al equipo pese a la delicada situación que atraviesa la Lepra, ya que no ganó partidos en lo que va del torneo y se ubica en el puesto de descenso por la tabla anual. En este marco, la hinchada expuso el apoyo con cánticos y banderas. "Lo único insustituible son los hinchas", señaló una de las insignias.

En tanto, durante el partido el jugador Ángel Di María, la gran figura de Rosario Central, marcó un gol a los 5 minutos del segundo tiempo, mediante una volea cerca del área chica que venció al arquero Williams Barlasina.

El gol de Ángel Di María para Rosario Central contra Newell's

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Facu Díaz Acosta volvió a ser campeón.

Facundo Díaz Acosta volvió a ser campeón: "Me levanté de la cama y le dije a mi equipo que quería jugar"

Marcelo Bielsa buscará protagonismo con Uruguay en el Mundial 2026.

Los entrenadores argentinos que dirigirán en el Mundial 2026 para otros países

“Si Prestianni es culpable, su carrera conmigo terminó”,aseguró Mourinho

La determinante advertencia de Mourinho a Prestianni sobre su futuro: "Si es culpable..."

El clásico entre Newells y Rosario Central será este domingo 1 de marzo a las 17 en el Estadio Marcelo Bielsa

Un Newell's en crisis recibe a Rosario Central, que quiere acercase a la punta de la Zona B

Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso, anunciaron

¿Peligra la Finalissima entre Argentina y España? Qatar suspendió todo el fútbol en el país

Mateo Retegui eligió representar a Italia en su carrera internacional.

Uno por uno, todos los futbolistas argentinos que pueden jugar el Mundial 2026 con otro país

Rating Cero

Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

Equilibra su perfil artístico con una nueva faceta empresarial que redefine su presente.

Qué fue de la vida de Brian Lanzelotta: del cantante y Gran Hermano a un trabajo sorprendente

En la serie, la institución funciona como un espacio de contención para adolescentes, pero progresivamente revela mecanismos de manipulación, aislamiento y control psicológico.
play

Cuál es la trama de Incontrolables, la miniserie basada en un hecho real que sorprende en Netflix

Roccasalvo se fue del programa de Telefe.

El descargo entre lágrimas de Susana Roccasalvo al contar su eliminación de MasterChef: "Está editado"

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

últimas noticias

Kevaughn Goldson / Denita Jackson

Asesinan a puñaladas a una joven promesa del atletismo estadounidense y sospechan de su novia

Hace 20 minutos
Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

Hace 27 minutos
María Corina Machado

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela para liderar una transición "ordenada, sostenible e indetenible"

Hace 44 minutos
Newells tuvo un gran recibimiento contra Rosario Central.

Video: el impresionante recibimiento de Newell's en el clásico contra Rosario Central

Hace 46 minutos
Facu Díaz Acosta volvió a ser campeón.

Facundo Díaz Acosta volvió a ser campeón: "Me levanté de la cama y le dije a mi equipo que quería jugar"

Hace 1 hora