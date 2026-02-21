22 de febrero de 2026 Inicio
En medio de una crisis futbolística, Newell's despidió a los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez

Tras la dura derrota frente a Banfield por 3-0, la dirigencia de la Lepra decidió dar por finalizado el ciclo de la dupla, que no ganó en seis fechas y sacó 2 puntos de 18 en juego.

La dupla jamás le encontró la vuelta al equipo y se va sin lograr una victoria.

La dupla jamás le encontró la vuelta al equipo y se va sin lograr una victoria.

Los dirigentes de Newell's decidieron despedir a los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez tras la derrota por 3-0 frente a Banfield, en el Florencio Sola, por la 6ª fecha del Torneo Apertura y en medio de una crisis futbolística sin precedentes: la Lepra no ganó en lo que va del año y lleva 2 puntos de 18 disputados.

"El Club Atlético Newell's Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución", informó el club rosarino en un comunicado publicado en las redes sociales.

La dupla, que venía de consagrarse en el fútbol argentino tras salir campeón con Platense en el Torneo Apertura 2025, había asumido en uno de los clubes más grandes de Rosario para sacarlo adelante en medio de la crisis institucional y deportiva que arrastra hace varios años. Sin embargo, no lograron cumplir con las expectativas y, tras la durísima derrota frente a Banfield, el binomio dejó de pertenecer a la Lepra.

El comienzo en el Torneo Apertura no fue el deseado, con la llegada de al menos 10 refuerzos para reestructurar el plantel y las incorporaciones destacadas como Matías Cóccaro, Gabriel Arias, Bruno Cabrera, Michael Hoyos, Franco García, Nicolás Goitea, Walter Núñez, Gabriel Risso Patrón, Óscar Salomón y Rodrigo Herrera.

A pesar de la ilusión, los técnicos Orsi y Gómez no pudieron conseguir victorias desde el arranque del campeonato, y cosecharon cuatro derrotas (Talleres, Boca Juniors, Defensa y Justicia y Banfield) y dos empates (Independiente y Riestra): un total de 2 puntos sobre 18 en disputa.

De esta manera, el Rojinegro afronta su peor momento futbolístico, en el fondo de la tabla de posiciones de la Zona A, con 2 puntos y con el fantasma del descenso acechando, ubicado entre los cinco equipos con peor promedio del fútbol argentino.

Mirá el resumen de la derrota de Newell's ante Banfield que desembocó en el despido de la dupla Orsi-Gómez

