Asesinan a puñaladas a una joven promesa del atletismo estadounidense y sospechan de su novia

La policía de Jefferson City detuvo a la pareja de la víctima, también deportista de la Lincoln University, tras un altercado doméstico motivado por una presunta infidelidad.

Kevaughn Goldson / Denita Jackson

El velocista jamaicano Kevaughn Goldson, de 23 años, falleció tras ser apuñalado en una residencia cercana al campus de Lincoln University, en Misuri. La policía local encontró al joven en las primeras horas del lunes 23 de febrero con heridas de arma blanca en el pecho y la espalda. A pesar de ser trasladado de urgencia en helicóptero a un centro médico, Goldson murió poco después del ingreso.

La principal sospechosa es su pareja, Denita Jackson, también atleta de la universidad, quien fue detenida en el lugar de los hechos. Según su declaración, Jackson regresó temprano a la vivienda y encontró a Goldson en la habitación de su compañera de piso. Tras forzar la entrada con una pinza para el cabello, halló a ambos en la cama, lo que desencadenó una violenta discusión.

Jackson alegó ante las autoridades que actuó en defensa propia luego de que Goldson la agrediera físicamente e intentara estrangularla. Según el reporte oficial, la joven logró alcanzar un cuchillo que se encontraba debajo de la cama y apuñaló al velocista antes de llamar ella misma al 911. Actualmente, permanece bajo prisión preventiva en la cárcel del condado de Cole.

La fiscalía del condado imputó formalmente a Jackson por los cargos de homicidio en segundo grado y delito con arma. Aunque la acusada sostiene su inocencia bajo el argumento de protección personal, los documentos judiciales subrayan que el altercado fatal se originó por la presunta infidelidad de Goldson descubierta minutos antes del ataque.

La institución educativa emitió un comunicado oficial manifestando que sus “oraciones y pensamientos están con la familia y amigos afectados por la trágica situación”. Además de lamentar la pérdida de quien era considerado una promesa del atletismo universitario, la universidad activó protocolos de asistencia psicológica para estudiantes y personal docente conmocionados por el suceso.

La investigación de la Policía de Jefferson City continúa abierta para contrastar la versión de Jackson con las pruebas recolectadas. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia preliminar, donde serán determinantes el análisis de la llamada de emergencia y los testimonios de los residentes que presenciaron los momentos previos al crimen.

