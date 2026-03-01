Uno por uno, todos los futbolistas argentinos que pueden jugar el Mundial 2026 con otro país La próxima Copa del Mundo tendrá varios protagonistas nacidos en Argentina que competirán con otras camisetas. Por + Seguir en







Mateo Retegui eligió representar a Italia en su carrera internacional. @Azzurri en X

Mateo Retegui se consolidó como delantero de Italia tras surgir en el fútbol argentino.

Hernán Galíndez podría defender el arco de Ecuador en la Copa del Mundo.

Germán Berterame se abrió paso en la selección de México luego de varios años en la liga local.

Otros casos muestran cómo la doble nacionalidad abre nuevas oportunidades mundialistas. El Mundial 2026 contará con varios futbolistas nacidos en Argentina que representarán a otras selecciones, entre ellos Mateo Retegui con Italia, Hernán Galíndez con Ecuador y Germán Berterame con México. Diferentes historias de nacionalidad, carrera deportiva y oportunidades terminaron llevando a estos jugadores a vestir camisetas distintas a la albiceleste.

En un torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la presencia de jugadores argentinos con otras banderas vuelve a reflejar el peso formativo del fútbol del país, que exporta talento a distintas ligas y selecciones del mundo y que muchas veces abre la puerta a convocatorias internacionales fuera de la Argentina.

Mientras la Selección Argentina ya tiene su lugar asegurado en el torneo y conoce parte de su camino en la fase de grupos, otros futbolistas con raíces argentinas se preparan para competir en la misma cita mundialista pero defendiendo a otras federaciones, en muchos casos tras desarrollar gran parte de su carrera en ligas extranjeras.

galindez ecuador Hernán Galíndez llegó al seleccionado de Ecuador de la mano de Gustavo Alfaro. Entrenadores argentinos que dirigirán a otros países en el Mundial 2026 El fenómeno no se limita a los jugadores. En el banco de suplentes también habrá presencia argentina, con varios entrenadores que dirigirán a selecciones extranjeras durante el torneo:

Uno de los casos más notorios es el de Gustavo Alfaro , actual entrenador de Paraguay , quien lidera el proyecto del seleccionado guaraní con el objetivo de competir en la Copa del Mundo.

, actual entrenador de , quien lidera el proyecto del seleccionado guaraní con el objetivo de competir en la Copa del Mundo. Otro nombre destacado es Marcelo Bielsa, histórico técnico rosarino que conduce a Uruguay y que buscará protagonismo con un estilo de juego intenso y ofensivo que ya dejó su sello en distintas selecciones. Marcelo Bielsa Uruguay Varios técnicos argentinos dirigirán selecciones en el Mundial 2026. A ellos se suman Sebastián Beccacece al frente de Ecuador, Néstor Lorenzo en Colombia y Mauricio Pochettino, quien dirige a Estados Unidos y afrontará el desafío de competir en casa durante el Mundial. La presencia de entrenadores argentinos en distintos bancos refleja la influencia del país en la formación táctica y estratégica del fútbol internacional.