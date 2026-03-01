1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Uno por uno, todos los futbolistas argentinos que pueden jugar el Mundial 2026 con otro país

La próxima Copa del Mundo tendrá varios protagonistas nacidos en Argentina que competirán con otras camisetas.

Por
Mateo Retegui eligió representar a Italia en su carrera internacional.

Mateo Retegui eligió representar a Italia en su carrera internacional.

@Azzurri en X

  • Mateo Retegui se consolidó como delantero de Italia tras surgir en el fútbol argentino.

  • Hernán Galíndez podría defender el arco de Ecuador en la Copa del Mundo.

  • Germán Berterame se abrió paso en la selección de México luego de varios años en la liga local.

  • Otros casos muestran cómo la doble nacionalidad abre nuevas oportunidades mundialistas.

El Mundial 2026 contará con varios futbolistas nacidos en Argentina que representarán a otras selecciones, entre ellos Mateo Retegui con Italia, Hernán Galíndez con Ecuador y Germán Berterame con México. Diferentes historias de nacionalidad, carrera deportiva y oportunidades terminaron llevando a estos jugadores a vestir camisetas distintas a la albiceleste.

El entrenador llevó al equipo al subcampeonato mundial en Rusia 2018.
Te puede interesar:

Impacto: el DT de una selección dejaría su cargo tras el Mundial 2026

En un torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la presencia de jugadores argentinos con otras banderas vuelve a reflejar el peso formativo del fútbol del país, que exporta talento a distintas ligas y selecciones del mundo y que muchas veces abre la puerta a convocatorias internacionales fuera de la Argentina.

Mientras la Selección Argentina ya tiene su lugar asegurado en el torneo y conoce parte de su camino en la fase de grupos, otros futbolistas con raíces argentinas se preparan para competir en la misma cita mundialista pero defendiendo a otras federaciones, en muchos casos tras desarrollar gran parte de su carrera en ligas extranjeras.

galindez ecuador
Hernán Galíndez llegó al seleccionado de Ecuador de la mano de Gustavo Alfaro.

Hernán Galíndez llegó al seleccionado de Ecuador de la mano de Gustavo Alfaro.

Entrenadores argentinos que dirigirán a otros países en el Mundial 2026

El fenómeno no se limita a los jugadores. En el banco de suplentes también habrá presencia argentina, con varios entrenadores que dirigirán a selecciones extranjeras durante el torneo:

  • Uno de los casos más notorios es el de Gustavo Alfaro, actual entrenador de Paraguay, quien lidera el proyecto del seleccionado guaraní con el objetivo de competir en la Copa del Mundo.
  • Otro nombre destacado es Marcelo Bielsa, histórico técnico rosarino que conduce a Uruguay y que buscará protagonismo con un estilo de juego intenso y ofensivo que ya dejó su sello en distintas selecciones.
Marcelo Bielsa Uruguay
Varios técnicos argentinos dirigirán selecciones en el Mundial 2026.

Varios técnicos argentinos dirigirán selecciones en el Mundial 2026.

A ellos se suman Sebastián Beccacece al frente de Ecuador, Néstor Lorenzo en Colombia y Mauricio Pochettino, quien dirige a Estados Unidos y afrontará el desafío de competir en casa durante el Mundial. La presencia de entrenadores argentinos en distintos bancos refleja la influencia del país en la formación táctica y estratégica del fútbol internacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un equipo técnico de FIFA visitará el país para supervisar los protocolos de seguridad.

Mundial 2026: Claudia Sheinbaum confirmó que la FIFA ratificó a México como sede

“Tenemos toda la confianza de que todo se va a pasar muybien”, aseguró Infantino

¿Peligra el Mundial en México? Gianni Infantino se refirió a la crisis de violencia tras la caída de "El Mencho"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum reveló si el Mundial 2026 corre riesgo en México tras la ola de violencia

El Mundial 2026 tendrá estadios con curiosidades.

Los 10 estadios más curiosos del Mundial 2026: actividad paranormal, un volcán y el más caro del mundo

La Selección argentina ya calienta los motores para un duelo trascendental con España.
play

"Veo a España por encima de nosotros": el sorprendente análisis de un jugador de la Selección argentina antes de la Finalissima

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega luego de liderar las eliminatorias sudamericanas y afrontará rivales de tres confederaciones diferentes .

Mundial 2026: los horarios de los partidos de la Selección argentina

Rating Cero

Desarrolló una trayectoria vinculada al modelaje, la conducción y distintos proyectos propios.

La impresionante transformación de Solange Abraham, a 15 años de aparecer en Gran Hermano

Rothman también se refirió al acuerdo que Sony tiene con Marvel como algo con un gran potencial para nosotros, y ha sido uno de los mejores acuerdos de la historia para ambas compañías.

Marvel planea un nuevo reboot junto a Sony para un personaje de Spider Man: de quien se trata

Más allá de los superpoderes, lo que realmente sostiene a esta historia es algo mucho más humano: el proceso de convertirse en quien uno está destinado a ser.
play

Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Según el resumen oficial de Netflix: En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad.
play

De qué se trata Smalville, la histórica serie de Superman que llegó a Netflix y es furor

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 
play

Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total.

¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

últimas noticias

Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Hace 12 minutos
Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina

Hace 15 minutos
Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Hace 22 minutos
El caso que conmocionó a todos por lo impactante de la situación

Una tos lo hizo ir al médico y el diagnóstico lo cambió todo: cuál es la increíble historia

Hace 26 minutos
Desde LLA prometen el Congreso más reformista de la historia.

"La moral como política de Estado": el mensaje de Milei en la previa de la apertura de las sesiones

Hace 30 minutos