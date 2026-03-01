La determinante advertencia de Mourinho a Prestianni sobre su futuro: "Si es culpable..." En la previa del choque por la liga portuguesa, el entrenador se pronunció sobre la acusación contra el argentino por un supuesto insulto racista a Vinicius y dio su postura a la espera de la sanción definitiva que dará a conocer la UEFA, durante el mes de marzo. Por + Seguir en







“Si Prestianni es culpable, su carrera conmigo terminó”, aseguró Mourinho

A la espera de la sanción definitiva por parte de la UEFA respecto al supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius, José Mourinho, entrenador del Benfica, se pronunció al respecto y lanzó una determinante advertencia al argentino en caso de que sea declarado culpable.

En la previa del enfrentamiento correspondiente a la 24° fecha de la Primeira Liga frente a Gil Vicente, el portugués brindó su clásica conferencia de prensa, donde le consultaron su postura al respecto y aseguró en líneas generales: “Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y del Benfica, su carrera conmigo se acaba”.

En esa misma línea, haciendo referencia al caso puntual del ex–Vélez, no se mostró flexible y volvió a ratificar: “Si es culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó”. Se espera que la UEFA dé a conocer su sanción durante el mes de marzo, según detalló el medio portugués, A Bola.

Por otra parte, si bien el argentino fue sancionado provisoriamente por la confederación, Mourinho consideró que dicha medida no estuvo bien. “No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?”, se preguntó, pero volvió a ratificar su postura en caso de que se compruebe la falta del jugador de la Selección argentina.

prestianni Prestianni había sido sancionado provisoriamente, donde se le impidió estar presente en el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu hasta que concluya el expediente disciplinario, duelo en el que finalmente Las Águilas quedaron eliminadas en los playoffs de la Champions League.